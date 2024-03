I rioni di Lecco alta: partecipato il trekking urbano di Agatha in Cammino

“Esperienza gratificante della giornata ‘Camminiamo Insieme’, dedicata al benessere fisico e al sostegno della ricerca Scientifica”

LECCO – Partecipato il trekking urbano “I rioni di Lecco alta, tra storia, arte e natura”, organizzato dall’Associazione Agatha in Cammino.

La partenza è avvenuta domenica dal Rione di Acquate, con la comitiva che ha attraversato altri quartieri di Lecco: Bonacina, San Giovanni, Rancio superiore e Laorca.

Nei luoghi più significativi, Daniela, la guida turistica di Lecco, ha illustrato la storia, le bellezze artistiche e gli aspetti legati ai Promessi Sposi, accompagnati dalle letture di alcuni passi significativi del romanzo.

In particolare il folto gruppo di partecipanti si è soffermato alla Chiese di Acquate, Varigione, al cimitero di Laorca con la chiesetta di San Giovanni ai morti, tra le più antiche di Lecco.

Dopo la dovuta pausa per rifocillarsi e rinfrancare il fisico presso l’oratorio di Laorca, dove il gruppo è stato ospitato. Durante il tragitto di ritorno si è attraversato il rione di Malavedo, caratterizzato dalle “fiumicelle”, derivazioni d’acqua utilizzate fin dal Medioevo, dalle numerosissime fucine della lavorazione del ferro. Si è giunti, quindi, alla Chiesa di Rancio Superiore e successivamente alla chiesetta di San Carlo a Rancio Inferiore.

Il gruppo, dopo aver attraversato il quartiere di Castello, è giunto alla presunta casa di Lucia sita nel rione di Olate, dove si sono concluse le spiegazioni storico – artistiche – letterarie del romanzo del Manzoni.

Dal punto di vista geologico-ambientale, il percorso si è sviluppato luogo gli antichi coni alluvionali formatisi nel corso di millenni dalla deposizione di materiali detritici dei torrenti Caldone e Gerenzone, sui quali poi sono sorti i rioni di Lecco alta.

Non è mancata una gravosa salita che ha portato i partecipanti alle pendici del monte Medale, storica parete rocciosa legata all’alpinismo di Lecco, dove sono stati illustrati gli aspetti legati alla pericolosità di questo monte ed agli interventi di riduzione del rischio geologico eseguiti nel corso degli anni.

Si è potuto ammirare anche il particolare anfiteatro carsico ove sorge il cimitero di Laorca, che abbiamo visitato. Si tratta di una porzione di un’antica grotta, facente parte di un complesso ben più ampio di cavità, formatesi grazie all’azione di acque sotterranee che hanno disciolto i depositi conglomeratici presenti sul versante.

“E’ stata un’esperienza profondamente gratificante quella vissuta oggi durante la nostra giornata ‘Camminiamo Insieme’, dedicata non solo al benessere fisico ma anche al sostegno della ricerca Scientifica – ha spiegato la Presidente dell’associazione, Daniela Invernizzi – organizzata anche grazie alla nostra guida ambientale escursionistica AIGAE, Pietro Alborghetti, il cui supporto ci permesso di compiere passi significativi, esplorando i rioni di Lecco, le sue chiese e i luoghi intrisi di storia che hanno ispirato il grande Manzoni”.

“Attraverso la lettura dei brani dei ‘Promessi Sposi’ – conclude Invernizzi – la guida ha arricchito il nostro cammino con suggestioni culturali, trasformando una passeggiata in un’immersione coinvolgente nei tempi e nei luoghi del celebre scrittore. Nonostante la fatica, il nostro gruppo di 36 persone ha affrontato il cammino con determinazione, allegria e interesse, dimostrando che ogni passo conta non solo per la nostra salute, ma anche per sostenere la ricerca scientifica. Ringrazio tutti coloro che hanno organizzato e partecipato al trekking urbano, rendendo questa giornata un vero successo di solidarietà, impegno verso la scienza e arricchimento culturale”.

Uno degli scopi dell’Associazione “Agatha in cammino” è camminare, come prevenzione primaria per il benessere psico-fisico, sociale e spirituale, tanto che oggi viene prescritto come ‘cura’. Prossimo appuntamento sabato 13 aprile, ”La via del romanico di Almenno San Bartolomeo (Bg).

Per informazioni, conoscere le attività, i progetti, le campagne per sostenere la ricerca www.agathaincammino-odv.org e canali sociali