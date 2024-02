Il Cinema è donna: a marzo due film dedicati

Il 7 marzo si proietta “C’è ancora domani”.

L’8 marzo “Barbie”. Entrambi con inizio alle 17:30

Iniziativa promossa dal Gruppo Terziario Donna di Confcommercio Lecco. Ad introdurre i due appuntamenti il critico Pisacane

LECCO – In occasione della Giornata Internazionale della Donna 2024, a Lecco ci sarà la possibilità di una riflessione a partire da due pellicole di grande successo, ovvero “C’è ancora domani“, diretto e interpretato da Paola Cortellesi e “Barbie“. Una grande iniziativa appositamente promossa dal Gruppo Terziario Donna di Confcommercio Lecco, guidata dalla Presidente Mariangela Tentori.

L’appuntamento è per giovedì 7 marzo con il film “C’è ancora domani” e venerdì 8 marzo con la pellicola “Barbie“, diretto da Greta Gerwig con nei due ruoli principali Margot Robbie e Ryan Gosling. I film inizieranno alle ore 17:30 presso il Cinema Nuovo Aquilone di Via Parini n.16 a Lecco.

“E’ interessante come due dei più grandi successi della scorsa stagione vedano in primo piano due personaggi femminili forti – evidenzia il critico cinematografico Gianluca Pisacane, che avrà il compito il 7 e l’8 marzo di introdurre e commentare le pellicole scelte – Il film italiano, il maggiore successo tricolore dai tempi di Checco Zalone, è un’opera prima, diretta da una donna, che tratta un tema di grande rilevanza e importanza e che mette al centro l’identità femminile, con un’ambientazione nel passato ma uno sguardo chiaramente puntato sul presente. Barbie, il maggiore incasso mondiale del 2023, ci racconta invece lo stereotipo femminile e una icona assoluta qual è la bambola più famosa della storia – aggiunge Gianluca Pisacane – le due pellicole proposte all’interno della rassegna confermano che stiamo vivendo un’era cinematografica caratterizzata dallo sguardo femminile: le vere protagoniste del cinema mondiale sono le donne, come ribadito anche dall’esito del recente Festival del Cinema di Berlino vinto dal film documentario ‘Dahomey’ della regista Mati Diop“.

I biglietti per i due film in programma sono acquistabili alla cassa del cinema teatro Nuovo Aquilone (ingresso alla singola serata 5 euro) o prenotabili online (+1 euro) sul sito www.aquilonelecco.it