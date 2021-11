Da domenica a martedì la mostra di Luigi Fumagalli in Oto lab

Sarà possibile acquistare le opere e il ricavato sarà devoluto alla Croce Rossa

LECCO – Una manifestazione per donare speranza: a Lecco, dal 21 al 23 novembre 2021, sarà possibile visitare una mostra di dipinti dell’artista Luigi Fumagalli, che raffigurano gli angoli più belli del territorio lecchese.

È una buona occasione per sostenere le attività sociali della Croce Rossa, il ricavato delle opere acquistate sarà infatti devoluto all’associazione di soccorso. Domenica 21 novembre, alle 10:00, apertura della mostra a Lecco, presso Oto Lab in via Mazzucconi 12; alle 16:00 piccolo buffet. Lunedì 22 e martedì 23 novembre la mostra sarà aperta al pubblico dalle 14:00 alle 17:00.