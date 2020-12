InDolore, il video di Yuri Palma su sofferenza e speranze di un paziente

Al centro del toccante video il delicato tema della terapia del dolore

Un film voluto dal dottor Michele Sofia, direttore dell’hospice dell’ospedale di Garbagnate Milanese

LECCO – Nel 2018 fu il dottor Michele Sofia, primario di Terapia del Dolore e direttore responsabile dell’Hospice dell’ospedale di Garbagnate Milanese, a contattare il giovane regista di Costa Masnaga Yuri Palma per la realizzazione di un video avente come soggetto la cura del dolore in malati terminali ma non solo.

Palma propose un soggetto diverso, un cortometraggio che nella sceneggiatura includesse tutti quegli elementi che il dottor Sofia gli raccontò in più incontri. Quello che ne è uscito è un lavoro emozionante che mette al centro della scena, sempre in maniera molto delicata, un paziente con il suo dolore e con le sue speranze. Un cortometraggio con attori professionisti e girato tra la Lombardia, compreso proprio l’Ospedale di Garbagnate Milanese, e la Liguria.