Ieri il primo dei concerti in programma per il Lecco Jazz Festival 2021

Dall’Arkansas, la cantante Lakeetra Knowles è stata la prima ad esibirsi

LECCO – E’ iniziato il Lecco Jazz Festival: ad aprire questa nuova edizione dell’evento è stata ieri sera la cantante Lakeetra Knowles che si è esibita all’Auditorium della Camera di commercio.

Originaria dell’Arkansas, Lakeetra Knowles ha cominciato a undici anni a calcare il palcoscenico facendo notevole esperienza come attrice nel teatro di Broadway, in televisione e radio e come cantante gospel e soul nei musical. Recentemente ottenuto un terzo posto al Sanremo Rock and Trend Festival 2020, su diecimila concorrenti. Knowles vanta già partecipazioni in importanti festival quali il Narcao Blues Festival, il Trasimeno Blues Festival, il Macchia Blues Festival, il Lodi Blues Festival al fianco di artisti del calibro di Walter Washington e la Treves Blues Band.

Con lei sul palco c’era la Music Train band composta da Ettore Cappelletti (chitarra), Pablo Leoni (batteria), Paolo Legramandi (basso), Alessandro Diaferio (chitarra) e Francesco Buonomo (tastiere).

Il concerto, inizialmente previsto sul nuovo palco di Piazza Garibaldi, ha cambiato location a causa delle previsioni meteo avverse e si è svolto l’Auditorium della Casa dell’Economia ad ingresso libero e senza prenotazione, con capienza limitata a 100 persone.

I prossimi appuntamenti del festival

Sono otto gli spettacoli in programma per questa la sesta edizione di Lecco Jazz Festival, la rassegna della musica jazz della città di Lecco con artisti nazionali e internazionali di riconosciuto livello.

Il secondo appuntamento è previsto per sabato 17 alle 22 in piazza Garibaldi dove si esibirà John Patitucci con Chris Potter e Brian Blade. Due appuntamenti in programma anche nella settimana successiva: martedì 20 alle 21 nella Basilica di San Nicolò si esibirà River Gospel Mass Choir, mentre sabato 24 alle 21 in piazza Garibaldi tocca ai Djabe, una band jazz/world fusion direttamente dall’Ungheria.

Due esibizioni previste ad agosto: martedì 3 agosto alle 21 in piazza Garibaldi toccherà alla Monday Orchestra con un omaggio a Duke Ellington e sabato 7 al Sergio Caputo Trio.

Chiusura della rassegna prevista per settembre con la Zelioli Jazz Ensamble, un concerto didattico a cura degli insegnanti e allievi del Civico Istituto musicale G. Zelioli con orari e date ancora da definire e Percussion Staff & GÜnter Baby Sommer, in programma domenica 5 settembre alle 21 in piazza Garibaldi.

Jazz “Off” Festival

Settembre sarà anche il momento di Jazz Off Festival dal titolo “Re nudi in Jazz”, realizzati grazie alla collaborazione del CRAMS. Il primo evento è in programma giovedì 23 settembre dal titolo “Contemporary Project + Marco Colonna”, mentre il secondo appuntamento della rassegna, dal titolo “Barinduza”, è fissato per sabato 25.

Inoltre, settembre sarà anche occasione per un altro appuntamento dentro la cornice di eventi promossi in collaborazione con la Scuola Civica all’interno del panorama delle sonorità jazz: insieme alla vedova Gaslini, infatti, verrà presentato il libro “L’universo Gaslini: guida ragionata a tutte le opere”, di Davide Ielmini e Maria Giovanna Barletta.