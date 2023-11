L’Amo capitolo 9: a OtoLab “La Passeggiata” con il creativo Giuseppe Villa

Domenica 26 novembre a Rancio la presentazione del nuovo calendario

“E’ una passeggiata. Una cosa facile. Siamo sicuri sia (ancora) così? Rompiamo il ritmo frenetico e rallentiamo”

LECCO – Il nono capitolo del progetto L’AMO rallenta. Un vero e proprio invito a riprendere in mano il proprio tempo per rompere lo schema che ci vuole efficienti e performanti, sempre e comunque. Il creativo Giuseppe Villa riparte da un concetto semplice ma oggi (forse) snobbato: La Passeggiata (l’articolo determinativo è importante).

“E’ un concetto che diamo per scontato ma che in altri paesi del mondo non esiste. C’è chi, passeggiando, ha pensato e insegnato a ragionare e a farsi domande; chi – camminando – altro non faceva che mettersi in mostra ed esibire il proprio status sociale; chi, tra una ‘vasca’ e l’altra, si è innamorato e ha – o è stato – conquistato; chi – più semplicemente – fa una passeggiata digestiva; chi… Non è una passeggiata. Rompiamo il ritmo, frenetico, e rallentiamo”.

L’AMO capitolo 9 si presenta nella forma di un calendario lento: in una società dove “il tempo è denaro” e tutto si misura, Giuseppe Villa attraverso le immagini dei 12 mesi ci dice fermati e prendi fiato: “Riscopriamo e ridefiniamo ‘passeggiata’: rallentare e muoversi in uno spazio limitato, ma con numerose possibilità di scelta e di direzione; uno spazio che finalmente torniamo a vedere così com’è, nella sua concretezza, e nel quale dobbiamo nuovamente imparare a collocarci, sapendo anche perderci. Uno spazio geografico, sociale e relazionale, al quale dedicare tempo per guadagnare senso”.

Il nuovo progetto mantiene il suo stretto legame con il territorio, fil rouge che lo ha caratterizzato sin dalla nascita, e in maniera discreta lancia una suggestione di grande attualità: turismo e turistificazione di massa, l’esasperazione di questo concetto, in un’epoca dove tutto si consuma e diventa spazzatura in un battito di ciglia, non rischia di snaturare per sempre l’anima della nostra città?

“È una passeggiata. Una cosa facile. Siamo sicuri sia (ancora) così? Siamo immersi in una società che impone scopi e obiettivi. Ci mette a confronto, uno contro l’altro, ci impone di prevalere, essere i migliori. Siamo ancora capaci di fare La (nostra) Passeggiata? Il nono capitolo di L’AMO, nel 2024, anno bisestile col suo giorno ‘di troppo’, ci invita a rallentare e a fare due passi, mettendoci un attimo in più…”.

Concetto che vale, in primis, per l’autore poiché il capitolo 9 del progetto ne segna simbolicamente l’anticamera della conclusione: “L’AMO si chiuderà nel 2024 con il capitolo 10. E allora io stesso ho deciso di rallentare prima dell’evento conclusivo di un percorso articolato che mi sta accompagnando da tempo”.

La presentazione del nuovo calendario è in programma domenica 26 novembre dalle 17 alle 19 presso lo Spazio OtoLab di via Mazzucconi, 12 a Lecco (rione di Rancio). Tutti invitati… sarà una passeggiata!