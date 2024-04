“L’arte è a Lecco”, alla scoperta della Galleria di Arte di Palazzo delle Paure

L’appuntamento è per sabato 13 aprile alle ore 15

LECCO – Il progetto del Simul (Sistema Museale Urbano Lecchese), intitolato “L’arte è a Lecco“, prosegue con incontri, visite guidate e laboratori alla scoperta della Gallerie di Arte Moderna e Contemporanea di Palazzo delle Paure. Il prossimo appuntamento è per sabato 13 aprile alle ore 15 con due incontri dedicati a differenti fasce d’età.

Una visita guidata per gli adulti “Alla scoperta della Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea!” a cura di Barbara Cattaneo, un percorso nella storia dell’arte a Lecco attraverso le epoche, i generi e le tecniche. Il recente riallestimento della Galleria ha infatti permesso di valorizzare le collezioni artistiche, creando un continuo cronologico e tematico che va dal 17° al 21° secolo.

Per i bambini dai 4 ai 7 anni è previsto un laboratorio creativo “Come d’incanto: atelier artistico” a cura di Chiara D’Anna. Il laboratorio propone un primo avvicinamento alla tecnica dell’affresco, a partire dall’osservazione di alcune opere di Orlando Sora esposte nelle sale della Galleria d’Arte. Durante l’attività i ragazzi saranno chiamati a realizzare la propria versione dei dipinti utilizzando strumenti e materiali tipici della tecnica ad affresco: polvere di carbone, mascherine preparatorie e tamponcini per lo spolvero con i quali ricalcare il disegno iniziale, per poi rielaborarlo secondo la propria immaginazione e fantasia.

Il progetto “L’arte a Lecco” continua a maggio con altre conferenze e visite guidate: giovedì 9 maggio alle 20.45 si terrà la conferenza “Orlando Sora e Ennio Morlotti: due Maestri del Novecento a Lecco“, a cura di Barbara Cattaneo e giovedì 23 maggio sempre alle 20.45 Luigi Erba presenterà “Un frammento di fotografia contemporanea nella Galleria d‘Arte Moderna e Contemporanea di Palazzo delle Paure“. La visita guidata alla Galleria e il laboratorio creativo dedicato ai bambini saranno replicati sabato 11 maggio e 25 maggio alle ore 15.

È possibile partecipare alle iniziative previa prenotazione all’indirizzo: educazione.musei@comune.lecco.it