Lecco. Alfredo Somoza ospite del PD per presentare il suo nuovo libro

Il libro è intitolato “Mezzo secolo di America Latina. Dal golpe alla Moneda al nuovo ordine globale”

Presenti anche Donato Di Santo, ex Sottosegretario di Stato agli Esteri e la giornalista Chiara Zappa

LECCO – La Federazione del Partito Democratico di Lecco organizza un incontro relativo al nuovo libro di Alfredo Somoza intitolato “Mezzo secolo di America Latina. Dal golpe alla Moneda al nuovo ordine globale“. L’appuntamento è per mercoledì 28 febbraio alle ore 21 presso il Centro Civico Pertini in Via dell’Eremo a Lecco.

Alfredo Somoza sarà presente con Donato Di Santo, ex Sottosegretario di Stato agli Esteri. L’evento verrà moderato da Chiara Zappa, giornalista che lavora per il mensile “Mondo e Missione“, e collabora a diverse testate tra cui il quotidiano “Avvenire“.

“Questo volume descrive gli ultimi 50 anni di storia dell’America Latina, a partire dal colpo di stato contro Salvador Allende nel 1973. In questi 50 anni, dopo aver vissuto dittature, transizioni alla democrazia, un’ondata neoliberista e la devastazione della pandemia, sono cambiati molti degli attori principali: sono usciti di scena i militari ed entrate le mafie, ma anche i movimenti sociali. La politica si è rinnovata, pur non avendo perso i vecchi vizi” commenta Somoza.

“Nonostante questo, l’America Latina sta con fatica riconquistando un ruolo nella geopolitica attuale. I prossimi 50 anni saranno decisivi per l’America Latina. La sfida più grande sarà quella di ricomporre la frattura sociale che la caratterizza e che negli ultimi anni è cresciuta, e definire un progetto di nazione” spiega Alfredo Somoza.

Il libro contiene sezioni di interviste a personaggi chiave della cultura o della politica mondiale, da Chávez a Lula, a Rigoberta Menchú, da Naomi Klein a Mujica, da Alfonsín a Menem, e mappe da cui emergono i dati relativi agli investimenti stranieri nel continente e allo sfruttamento delle sue risorse. Viene trattata inoltre la questione di genere nei suoi risvolti più profondi.