All’appello non mancheranno rappresentazioni adatte a tutte le età

L’assessore Piazza: “Una proposta che arricchisce il panorama delle proposte estive culturali lecchesi, capace di intrattenere un pubblico affezionato”

LECCO – Ricominciano gli spettacoli teatrali promossi dal Comune di Lecco nell’ambito della rassegna “Altri Percorsi”. Ci saranno rappresentazioni dedicate a tutte le età e a ingresso libero fino a esaurimento posti.

“Alla tavola del cappellaio matto” sarà il primo evento in programma, dedicato a un pubblico più giovane, che si terrà al Parco Villa Gomes mercoledì 13 luglio alle 17.30 (rinviato a martedì 19 in caso di pioggia). Lo spettacolo sarà interpretato da Gigi Maniglia, Maurizio Rocca e Pier Panzeri: “Chiunque si può accomodare, ma non troppo: attore e musicisti accompagneranno il giovane pubblico nell’invenzione fantastica e nella creazione di personaggi, aneddoti, scherzi e assurdità nello spirito della scena suggerita dai personaggi del libro di Alice nel paese delle meraviglie, il buon non-compleanno è garantito per tutti!”.

La sera seguente, giovedì 14 luglio alle 21, in Piazza Garibaldi verrà allestita una stravagante sfida teatrale. Roberto Andrioli, Fabrizio Checcacci e Lorenzo Degl’Innocenti interpreteranno “Le opere di Shakespeare in 90 minuti”, una commedia scritta da Adam Long, Daniel Singer e Jess Winfield. Si tratta di una parodia insolita che racchiude tutte le opere di William Shakespeare in 90 minuti, con l’obiettivo di divertire il pubblico e svelare loro i lati comici che si possono celare dietro alle celebri cupe tragedie. In caso di pioggia lo spettacolo si terrà presso l’auditorium Sorelle Villa, spazio Teatro Invito di via Ugo Foscolo, 42.

L’assessore per la Cultura Simona Piazza si esprime entusiasta riguardo all’iniziativa: ““Altri Percorsi”, la rassegna teatrale creativa e dinamica proposta e promossa dal Comune di Lecco per l’estate rappresenta ormai un must, che offre appuntamenti attesi e seguiti e che arricchisce il panorama delle proposte estive culturali lecchesi. Gratuite e pensate per tutte le età, grazie a uno spettacolo per bambini d’esordio, alle commedie, alla (vera e propria) battaglia dei cuscini in piazza Garibaldi, alla musica e, in generale, all’originalità degli eventi messi a calendario, la rassegna mira ad allietare e intrattenere, in maniera arguta e divertente, un pubblico ormai affezionato”.

La rassegna proseguirà la settimana seguente con “La battaglia dei cuscini”, che troverà spazio mercoledì 20 luglio alle 18 in piazza Garibaldi. Le settimane successive invece, si terranno “La spartizione”, in programma giovedì 28 luglio alle 21 in piazza Garibaldi e lo spettacolo teatrale musicale de “La Gilda”, previsto per mercoledì 3 agosto alle 21 in piazza Garibaldi.