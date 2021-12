“Lecco e la sua storia”: presentato al Politecnico il Tomo II della raccolta

“Dalla crisi del ducato visconteo agli Sforza e al dominio spagnolo”

Un progetto editoriale che arricchisce la cultura della città e mostra il senso di appartenenza dei sui cittadini

LECCO – Conoscere la propria storia per scrivere il futuro di una città. E’ uno dei presupposti alla base del progetto editoriale “Lecco e la sua storia” del quale oggi, 18 dicembre, è stato presentato il secondo volume, curato da Angelo Borghi e intitolato “Dalla crisi del ducato visconteo agli Sforza e al dominio spagnolo“.

Un’opera che raccoglie gli aspetti della storia lecchese a 360° come ha spiegato l’autore:

“Dalla politica all’economia, dal sociale all’arte i temi presenti all’interno del volume si intrecciano nell’arco dei secoli restituendo affresco del divenire di Lecco e del suo territorio“.

Un progetto fortemente voluto dall’Associazione Ex Alunni del Liceo Alessandro Manzoni, patrocinato dal Comune di Lecco e reso possibile grazie al contributo della Fondazione Comunitaria del Lecchese Onlus.

Glauco Cogliati, presidente dell’Associazione Ex Alunni del Liceo Alessandro Manzoni spiega così la nascita del progetto:

“Tra le attività culturali a sostegno dello sviluppo culturale del territorio condotte dall’associazione, abbiamo voluto pensare ad un progetto che raccontasse per intero lo sviluppo della città, dagli albori della sua fondazione ai giorni nostri”.

Un progetto che ha il potere di creare un filo tra le generazioni, come ha sottolineato la Presidente della Fondazione Comunitaria del Lecchese Maria Grazia Nasazzi:

“Come Fondazione, fin dal primo volume della collana, abbiamo voluto dare un’impronta. Perché crediamo che questi testi siano ‘pietre storiche‘, sulle quali si costruiscono delle tesi e delle esperienze di studio. Si tratta di una consegna generazionale, perché l’oggi che noi viviamo è dato dalla storia che noi abbiamo avuto e la Fondazione Comunitaria del lecchese è orgogliosa di far parte di quella storia”.

A sancire il legame tra le generazioni, il secondo volume della collana ha visto il lavoro di ricerca e storica e filologica di 8 studenti del Liceo Manzoni di Lecco coordinati dalla prof.ssa Laura Polo D’Ambrosio che, insieme ai ragazzi e alle ragazze, ha spiegato la modalità di lavoro:

“Gli studenti hanno partecipato inserendosi nei ‘percorsi per le competenze trasversali’ e, facendo parte di questo progetto, hanno avuto modo di lavorare sul territorio maturando il senso di appartenenza e lo spirito identitario.”

Alessandro Ariano, Maria Bonaiti, Giorgia La Torre, Giulia Fumagalli, Chiara Lavinia Cattaneo, Margherita Mirri, Mauro Bai, Elena Lo Monte. Questi i ragazzi che hanno portato avanti lo studio di documentazione, in una ricerca che loro stessi hanno definito appassionante e importante per il loro percorso culturale.

Alla presentazione ha preso parte anche la vice sindaco di Lecco Simona Piazza che ha rimarcato l’importanza di pubblicare opere storiche sulla città, non solo per gli studiosi ma anche per gli amministratori locali:

“La pubblicazione del secondo tomo è importante per la nostra città perché non solo dà seguito al percorso di analisi e documentazione storica avviata dal primo volume, ma anche perché va a testimonianza del grande valore che la storia ha oggi soprattutto per la nostra città. Scoprire, conoscere ciò che Lecco è stata ieri vuol dire rintracciare oggi il significato della nostra contemporaneità e consente di individuare una direzione da seguire.”