Lecco. Ensemble laBarocca: omaggio da tutto esaurito a Vivaldi

Il complesso milanese, diretto da Jais, ha catturato sguardi e orecchie alla Casa dell’Economia

Per il pubblico un viaggio attraverso ‘Le quattro stagioni’

LECCO – Tutto esaurito per il concerto dell’ensemble laBarocca dell’orchestra sinfonica di Milano diretta dal maestro Ruben Jais, esibitasi sabato sul palco dell’auditorium Casa dell’Economia di via Tonale, prendendosi gli sguardi (e le orecchie) del pubblico in sala. L’ensemble, nata nel 2008 dalla volontà del suo direttore, si compone di musicisti specializzati nella prassi esecutiva del periodo barocco, del quale ne esplora i capolavori.

In scena sabato, per la stagione sinfonica del Comune di Lecco, un apprezzatissimo omaggio ad Antonio Vivaldi e alle sue ‘Le quattro stagioni’, diretto dal maestro Ruben Jais, che, con il primo violino Gianfranco Ricci, ha trasportato il pubblico in un viaggio musicale attraverso le stagioni, intercalato da delle brevi introduzioni, storico-musicali e tecniche, pensate per preparare gli spettatori all’ascolto dei capolavori vivaldiani.