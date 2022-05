La quarta edizione si intitolerà “La sfida della parola”

Oltre alla Torre Viscontea e al cortile del palazzo comunale, scelti gli esercizi commerciali come spazi espositivi

LECCO – Dal 21 maggio al 12 giugno tornerà l’esposizione “Lecco in acquarello”. A ospitare la quarta edizione, intitolata “La sfida della parola” e già lanciata in anteprima durante la presentazione di Leggermente, festival dedicato alla lettura, saranno le sale della Torre Viscontea e il cortile del palazzo comunale.

Novità di quest’anno sarà la dislocazione della mostra anche in ambienti differenti da quelli museali, utilizzando spazi alternativi come gli esercizi commerciali, e l’installazione dei lavori in tecnica di acquarello selezionati da “Fabriano in acquarello”, sul cui modello si basa la versione lecchese. Per divulgare e mostrare in anteprima le opere presentate, messi a disposizione dal Comune degli spazi di pubblica affissione nella zona centrale di Lecco.

“Quest’anno Lecco in acquarello pervaderà idealmente tutta la città, raggiungendone concretamente molti spazi e creando una doppia sinergia tra le riproduzioni delle opere mostrate sui tabelloni pubblicitari e le opere contestualizzate nell’ambiente museale o commerciale – dichiara l’assessore alla Cultura del Comune di Lecco, Simona Piazza -. Questa operazione permetterà una maggiore diffusione delle opere e una partecipazione dei visitatori con il coinvolgimento anche delle associazioni di categoria e dei commercianti, messi a dura prova dell’emergenza pandemica. Da ultimo, la collaborazione con le scuole lecchesi permetterà di dare voce al talento dei nostri giovani, che potranno esplorare le strade dell’arte e sviluppare, con il supporto di esperti, la propria vena creativa”.

Visto l’interesse di “Lecco in acquarello” a promuovere la formazione delle giovani generazioni, manifestato nel corso di tutte le edizioni, verranno avviati infatti laboratori con le scuole del territorio, con progetti specifici destinati alle scuole primarie di Lecco 3 e all’istituto d’istruzione superiore “Medardo Rosso” di Lecco.

Nello specifico, la sezione grafica dell’istituto lecchese ha realizzato i manifesti e curato la comunicazione pubblicitaria, espositiva, sito web e social e impaginato un libro di graphic memoir; mentre la sezione figurativo produrrà le illustrazioni del libro in graphic memoir con il testo di Lodovica Cima “La voce di carta”, grazie al supporto e alla supervisione di esperti di fumetto.

A illustrare alcune scene del libro di Cima anche otto classi del comprensivo Lecco 3, attraverso la proiezione di tutorial sull’utilizzo dell’acquarello e la manipolazione della carta.

Occuperanno dunque gli spazi dell’esibizione la mostra personale del maestro acquarellista Angelo Gorlini, alcune opere degli allievi della scuola “Gorlini” e gli elaborati degli studenti del Liceo Artistico Medardo Rosso.

A sostenere ancora una volta l’iniziativa Assocultura Confcommercio Lecco, come spiega il suo presidente Antonio Peccati: “Daremo il nostro contributo anche in questa occasione: si tratta di una manifestazione importante che vede protagonisti gli studenti e che permette una preziosa occasione formativa alle nuove generazioni. Siamo convinti che queste iniziative possano offrire una significativa opportunità per i ragazzi e, nell’ottica di testimonianza e di “restituzione” alla città dei loro lavori, abbiamo coinvolto i nostri commercianti per dare ancora più visibilità al progetto”.

La Torre osserva i seguenti orari di apertura: giovedì dalle 10 alle 13, venerdì e sabato dalle 14 alle 18 e domenica dalle 10 alle 18. Il cortile del palazzo comunale invece ospiterà l’esposizione dei disegni delle scuole primarie di Lecco 3, e sarà accessibile da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 18 e sabato dalle 8 alle 12. Entrambe le esposizioni sono a ingresso libero.