Lecco. In tanti per lo spettacolo “Vittorio: restiamo umani”

Serata dedicata a Vittorio Arrigoni e organizzata dalla Cooperativa Mondoequo

Profondamente emozionante il dialogo tra la giornalista Chiara Zappa ed Egidia Beretta, madre di Vittorio

LECCO – Sala Don Ticozzi gremita ieri sera, 30 novembre, per lo spettacolo “Vittorio: restiamo umani” dedicato a Vittorio Arrigoni. La serata è stata organizzata dalla Cooperativa Mondoequo, con l’Associazione Equosolidale, e con l’adesione di Anpi, Tavola Lecchese per la Pace, Equogarantito, Fondazione Altromercato, Vento di Terra e Fondazione Vik Arrigoni.

Dopo una breve introduzione delle attività della Cooperativa che vende tra l’altro prodotti del commercio equo e solidale palestinesi, couscous, mandorle, saponi, e successivamente della Fondazione Altromercato e di Vento di Terra, queste due occupate a vario titolo con progetti di sostegno sociale e culturale nei territori di Gaza e della Cisgiordania, il pubblico ha assistito al coinvolgente e commovente spettacolo di Gianluca Foglia Fogliazza con musiche di Emanuele Cappa.

Profondamente emozionante il dialogo tra la giornalista Chiara Zappa ed Egidia Beretta, madre di Vittorio. Il messaggio è chiaro ed è soprattutto dedicato alle nuove generazioni: “non arrendersi mai, credere nei propri ideali e non rimanere indifferenti di fronte a tutto il male del mondo. C’è molto che si può fare. Come Vittorio rimanere sempre dalla parte dei più deboli. Come Vittorio sempre disarmati, sempre a servizio della vera Pace”.

La Cooperativa Mondoequo promuove raccolte fondi a favore di: Fondazione Altromercato, Fondazione Vik Arrigoni, Vento di Terra. Ciascuna di queste realtà ha dei progetti, portati avanti con costanza e solidarietà. Nessuno cede di fronte alla difficoltà del momento. Nelle botteghe di Lecco, Calolziocorte e Mandello si possono anche prenotare i libri di Vittorio Arrigoni.