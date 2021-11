Si comincia il 16 novembre con la rassegna ‘Attendere’

Dall’apertura del nuovo cinema Aquilone venduti oltre duemila biglietti

LECCO – Prenderà il via il prossimo 16 novembre il Cineforum al nuovo cinema Aquilone di Lecco. Due le rassegne in programma, ‘Attendere’ e ‘Sorridere’, per un totale di 10 film con proiezione il martedì sera a partire dalle ore 21.

Un’iniziativa fortemente voluta dal nuovo cinema teatro di via Parini, come sottolineato dal prevosto di Lecco Monsignor Davide Milani che ha illustrato la programmazione: “Questa è una sala della comunità e il cineforum ci darà la possibilità di toccare e approfondire alcuni temi. Inizieremo le proiezioni a novembre, in concomitanza con il tempo dell’Avvento, infatti abbiamo deciso di intitolare il primo ciclo di film ‘Attendere’. Le pellicole in programma tratteranno in maniera diversa e profonda il tema dell’attesa, esperienza fondamentale della vita umana, insieme al saper sorridere, tema del secondo ciclo di cineforum che prenderà il via a gennaio, il mese della ripartenza”.

Ospiti in sala il regista Pupi Avanti e l’attore Antonio Albanese

“In due occasioni avremo il piacere di avere in sala con noi il regista Pupi Avati e l’attore Antonio Albanese, entrambi legati a questo luogo – ha proseguito il prevosto – Pupi Avati in particolare ricordo che era stato nostro ospite due anni fa, quando avevamo annunciato il progetto del nuovo cinema Aquilone. Era seduto qui dove sono io ora, su una sedia, e ci aveva detto di non mollare e andare avanti. Sarà bellissimo riaccoglierlo in sala durante la proiezione del suo film ‘Lei mi parla ancora’ che chiuderà la rassegna ‘Attendere’ il prossimo 14 dicembre”.

L’attore Antonio Albanese, originario di Olginate, sarà invece a Lecco l’11 gennaio per presentare ‘Come un gatto in tangenziale’ (regia di Riccardo Milani), secondo appuntamento della rassegna ‘Sorridere’. Albanese era stato ospite al nuovo cinema Aquilone lo scorso luglio in occasione del Lecco Film Fest.

I film in programma

Ecco la programmazione (per ulteriori informazioni consultare il sito https://www.aquilonelecco.it/cineforum/):

Attendere

16 novembre: Futura (documentario, Italia, 2021) di Pietro Marcello, Francesco Munzi e Alice Rohrwacher

(documentario, Italia, 2021) di Pietro Marcello, Francesco Munzi e Alice Rohrwacher 23 novembre: Marx può aspettare (documentario, Italia, 2021) di Marco Bellocchio

(documentario, Italia, 2021) di Marco Bellocchio 30 novembre: Il cieco che non voleva vedere Titanic (commedia, Finlandia, 2021) di Teemu Nikki

(commedia, Finlandia, 2021) di Teemu Nikki 7 dicembre: Cosa sarà (drammatico, Italia, 2020) di Francesco Bruni

(drammatico, Italia, 2020) di Francesco Bruni 14 dicembre: Lei mi parla ancora (drammatico, Italia, 2021) di Pupi Avati

Sorridere

4 gennaio: Rifkin’s Festival (commedia, Usa, Spagna, 2020) di Woody Allen

(commedia, Usa, Spagna, 2020) di Woody Allen 11 gennaio: Come un gatto in tangenziale (commedia, Italia, 2021) di Riccardo Milani (ospite in sala Antonio Albanese)

(commedia, Italia, 2021) di Riccardo Milani (ospite in sala Antonio Albanese) 18 gennaio: Il matrimonio di Rosa (commedia, Spagna, Francia, 2021) di Iciar Bollain

(commedia, Spagna, Francia, 2021) di Iciar Bollain 25 gennaio: Odio l’estate (commedia, Italia, 2020) di Massimo Venier

(commedia, Italia, 2020) di Massimo Venier 1 febbario: Mandibules – Due uomini e una mosca (commedia, Francia, 2020) di Quentin Duepieux

Tutte le proiezioni avranno inizio alle ore 21, a seguire dibattito.

Biglietti e abbonamenti

Prezzo del singolo biglietto 5 euro (i biglietti saranno anche acquistabili online con una maggiorazione di 1€). Sarà possibile acquistare l’abbonamento con posto fisso per tutta la rassegna (10 film) al costo di 40 euro a partire da sabato 30 ottobre fino a venerdì 12 novembre. L’abbonamento sarà acquistabile tutti i giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle ore 20.30 fino alle ore 21.30, sabato 30 ottobre e sabato 6 novembre anche dalle 15 alle 18. “Sarà possibile abbonarsi anche ad una sola rassegna (5 film) al costo di 22,50 € – ha precisato Monsignor Milani – questi abbonamenti saranno in vendita sabato 13 novembre dalle ore 15 alle ore 18”. Tutti gli abbonamenti potranno essere acquistati anche il primo giorno del cineforum, martedì 16 novembre, disponibilità di posti permettendo.

‘Cinemerenda’, la novità per le famiglie

Tra novembre e dicembre il Nuovo Aquilone propone anche una nuova iniziativa dedicata alle famiglie e ai bambini, la rassegna ‘Cinemerenda’: “Si tratta di una proposta pensata appunto per i più piccoli – ha spiegato il Prevosto – per tre pomeriggi, il 13 e il 27 novembre e l’11 dicembre, invitiamo le famiglie a vedere un film e dopo ci si sposterà in oratorio per una merenda e dei giochi. Si tratta di una sperimentazione, poi se la proposta piacerà estenderemo le proiezioni”.

Nuovo Aquilone, dall’apertura della sala oltre duemila biglietti venduti

“Siamo molto soddisfatti perché la programmazione ordinaria sta piacendo – ha fatto sapere Monsignor Milani – il pubblico non manca, tanti spettatori arrivano anche da fuori Lecco”. Dall’apertura della sala, lo scorso 16 settembre, sono stati venduti oltre duemila biglietti: “Un numero importate se consideriamo che per un mese circa, fino a metà ottobre, la sala (140 posti, ndr) aveva capienza ridotta a metà come da disposizioni anti-Covid. Ora invece possiamo riempire tutti i posti e notiamo che la tendenza è a prenotare il biglietto online per evitare di rimanere fuori dalla sala, purtroppo a qualche spettatore è successo e ci dispiace. Lasciatemi ringraziare – ha concluso il prevosto – i volontari che con passione e capacità si occupano della gestione della sala, senza di loro tutto ciò non sarebbe possibile”.