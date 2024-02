Lecco. Proseguono gli spettacoli della rassegna “Una città sul Palcoscenico”

Un’ottima esibizione al Cenacolo Francescano con “Non tutti i santi vengono per nuocere”

“La Compagnia Teatrale San Genesio” sabato 24 e domenica 25 febbraio presenterà “La Veglia Delle Vedove”

LECCO – La Compagnia del Teatro di San Giovanni in Lecco fondata nel 1810 si presenta al secondo appuntamento della 28° edizione della fortunata rassegna di teatro amatoriale “Una città sul palcoscenico” con un testo molto bello di Aldo Cirri, “Non tutti i santi vengono per nuocere”. Aldo Cirri, nato a Portoferraio, è autore di molti testi interessanti e profondi e da parecchi anni svolge la sua attività a Milano e Roma.

La messa in scena della compagnia, ha saputo rendere con intensità spirituale e non solo una tematica molto particolare senza mai cadere nelle due posizioni opposte di beghinaggio e anticlericalismo ma esprimendo con chiarezza un desiderio intenso e non comune di verità personale. Tutti gli attori si sono mossi rispettando tempi e toni dei loro interventi e trasmettendo all’attento pubblico le loro sensazioni e i loro sentimenti senza cedimenti ma con ritmo ed intensità emotiva.

Senza dubbio un’ottima esibizione che ha coinvolto tutti gli attori alle prese con situazioni sempre vissute con spirito ed interiorità dove sono emerse accanto ad indiscusse qualità attoriali, anche quelle mimiche che risultano sempre di fondamentale importanza sul palcoscenico: ricordiamoli con ammirazione: Gianluca Cirillo, Tommaso Castelli, Debora Bonazzi, Giuseppe Colombo, Nadia Paggi (anche regista), Stefania Aldè, Elisabetta Maggi, Alfredo Vassena.

La 28^ edizione della Rassegna “Una città sul palcoscenico” prosegue con un’altra compagnia storica della nostra città “La Compagnia Teatrale San Genesio” di Maggianico/Lecco che sabato 24 e domenica 25 febbraio presenterà un testo assolutamente originale “La Veglia Delle Vedove“; scritto da Enzo Giannotta, autore molto caro alle compagnie Amatoriali.