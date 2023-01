Lecco. “Sold out” il concerto di Irene Grandi alla Casa dell’Economia

Esauriti i biglietti per il concerto di Irene Grandi a Lecco, in programma il 25 febbraio

Restano ancora disponibilità per altri spettacoli della rassegna teatrale

LECCO – Posti esauriti per il concerto di Irene Grandi “IO in Blues”, in programma sabato 25 febbraio all’auditorium Casa dell’Economia. Lo fa sapere il Comune di Lecco in una nota.

‘Sold out’ raggiunto, dunque, quando manca oltre un mese all’esibizione della cantautrice fiorentina, che a Lecco proporrà un tributo alle sue radici Blues, alla sua formazione musicale e alle prime esperienze sul palco.

Sarà un concerto fatto di brani che attraversano un arco temporale che va dagli Anni ’60 fino ai ’90, canzoni che sono blues nell’anima. L’inizio del concerto è previsto per le ore 21.

Irene Grandi è il nome di punta della Stagione Teatrale 2022-23 proposta dal Comune di Lecco. Restano disponibilità di biglietti per altri appuntamenti della rassegna che vede tra i protagonisti anche Moni Ovadia e Gioele Dix.

Al link trovate tutti gli eventi in programma e come acquistare il ticket.