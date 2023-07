Lecco. Teatro della Società: 35 mila euro da Fondazione comunitaria del Lecchese

La donazione per sostenere le ultime opere di riqualificazione e la programmazione teatrale

Con il contributo della Fondazione, raggiunti 70 mila euro: “Ora il Fondo attende la generosità dei lecchesi”

LECCO – Donati 35 mila euro da Fondazione comunitaria del Lecchese al Fondo ‘Per il Teatro della Società di Lecco’ per sostenere le ultime opere di riqualificazione e, soprattutto, la ripartenza di una programmazione teatrale in grado di riavvicinare la comunità lecchese a questo importante patrimonio, inagibile da oltre sei anni.

La decisione, unanime, arrivata martedì quando il Consiglio di Amministrazione della Fondazione si è riunito e ha deciso di contribuire alla raccolta fondi aperte alla società civile lecchese e promossa da Marco Canzi, Presidente di Acinque S.p.a., e Giuseppe Borgonovo, Presidente di Acinque Energia.

“Ospitare e promuovere il Fondo per il Teatro è motivo di soddisfazione – dichiara la presidente della Fondazione, Maria Grazia Nasazzi – Il Teatro della Società di Lecco è per tutti un luogo di bellezza, dove potersi ritrovare insieme per ascoltare musica, assistere e gustare teatri, spettacoli e incontri. Il Fondo ora attende la generosità dei lecchesi e non solo“.

Con il contributo della Fondazione, che si aggiunge alla donazione iniziale di 35.000 euro

effettuata da Acinque S.p.a., il Fondo ‘Per il Teatro della Società’ arriva a quota 70.000 euro.

Come donare

Tutti possono sostenere il Fondo con una donazione sul conto corrente intestato alla Fondazione comunitaria del Lecchese:

– Intesa Sanpaolo Milano – Filiale accentrata TERZO SETTORE

IBAN: IT28 Z030 6909 6061 0000 0003 286

– Banca della Valsassina

IBAN:IT87 B085 1522 9000 0000 0501 306

Causale: ‘Fondo per il Teatro’

Le donazioni danno diritto ai benefici fiscali previsti dalla normativa vigente.