Leggermente, l’impresa dei Ragni sul Cerro Torre incontra le scuole

Un evento rivolto alle scuole sul cinquantenario della salita al Torre dei Ragni

A maggio invece appuntamento dedicato a Ermanno Salvaterra

LECCO – È un anno importante per il mondo dell’alpinismo lecchese, italiano e mondiale. Nel 2024 ricorre il cinquantesimo anniversario della salita del Cerro Torre in Patagonia lungo la sua parete ovest, realizzata dalla spedizione “Città di Lecco” in occasione dei cento anni di fondazione della sezione cittadina del Club Alpino Italiano e organizzata dai Ragni della Grignetta.

La Confcommercio Lecco nel periodo di marzo, attraverso “Leggermente“, coinvolgerà le scuole sul seguente tema: Lecco, la montagna impossibile e la passione dell’andare oltre. Evento con Giorgio Spreafico, giornalista e storico dell’alpinismo.

L’appuntamento è per lunedì 18 marzo e venerdì 22 a Lecco presso la Sala Conferenza di Confcommercio in Piazza Garibaldi n.4.

Oltre alle iniziative in calendario si aggiungeranno, nel mese di maggio, altri tre appuntamenti presso il Cineteatro Aquilone di Lecco, il 7, 14 e 21 maggio, dove si aprirà una finestra sulla figura di Ermanno Salvaterra.

L’obiettivo è fare memoria non solo della vetta raggiunta da alpinisti lecchesi, ma tutto il “viaggio” che portò loro a realizzare il sogno, rievocando in questo modo lo straordinario spirito di gruppo che li animò e che costituisce l’eredità più importante che la scalata del Cerro Torre consegna al presente e alle generazioni future.