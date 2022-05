Leggermente torna a Merate con il giornalista Antonio Caprarica

Appuntamento martedì 24 maggio alle 21 all’auditorium Spazzaferri

E’ il primo dei tre incontri che la rassegna, dopo il successo della 13^ edizione, propone sul territorio

LECCO – Dopo il successo della 13^ edizione, Leggermente propone una coda di tre incontri che si svolgeranno tra Merate e Mandello. La manifestazione di promozione della lettura organizzata da Assocultura Confcommercio Lecco, continua con le sue proposte sul territorio. Si comincia martedì 24 maggio con l’appuntamento organizzato in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Merate.

Alle ore 21, presso l’auditorium Spazzaferri di Merate, sarà protagonista Antonio Caprarica. Il giornalista (per anni corrispondente della Rai) e scrittore presenterà i libri “E non vissero per sempre felici e contente. 50 principesse fuori di fiaba” (uscito in libreria lo scorso 19 aprile per Mondadori Electa) e “Elisabetta. Per sempre regina” (Sperling&Kupfer). Il primo pone al centro le vicende di 50 principesse capaci di mettere in mostra la forza, il coraggio, la determinazione di invincibili guerriere. La loro lezione è che la felicità è il traguardo, ma in realtà il premio è il tragitto per arrivarci. Anche quando resta lontano. Perché la storia è piena di vite di principesse “non fatate”, avventurose, non convenzionali, tristi, oppure diversamente felici.

La seconda opera, invece, è un’indagine penetrante e documentata, che segue la storia di Elisabetta fin dalla nascita e dal ribaltamento della linea dinastica che le regalerà la corona dopo l’abdicazione di Edoardo VIII. In ciascuna delle tappe il giornalista, il maggiore esperto italiano della Casa Reale, va alla ricerca dell’Elisabetta segreta, dei sentimenti, dei sogni, dei tormenti nascosti dietro la maschera offerta ai sudditi e ai media nelle situazioni ufficiali. Un’occasione per ripercorrere i momenti più significativi di un regno punteggiato di record e per avvicinare, attraverso un racconto appassionante, una donna straordinaria.

Leggermente, organizzata da Confcommercio Lecco e Assocultura Confcommercio Lecco, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Regione Lombardia, può contare sulla collaborazione della Camera di Commercio di Lecco-Como, dell’Amministrazione Provinciale di Lecco, del Comune di Lecco, dell’Ufficio Scolastico Provinciale e de La Nostra Famiglia. A coordinare la programmazione è il Comitato Scientifico di Leggermente (Rosanna Castelnuovo, Alma Gattinoni, Angela Lamberti, Giovanna Ravasi, Paola Schiesaro, Giorgio Marchini, Eugenio Milani e Nicola Papavero). Tra i partner presenti in questa edizione ci sono Il Filo Teatro, Il Sistema Bibliotecario Lecchese, Libera Lecco, Proteina Creativa, Scintilla Service, Associazione Volontari Pensionati Lecchesi, Teka Edizioni, Galleria Melesi, Gruppo Terziario Donna di Confcommercio Lecco. Contribuiscono alla realizzazione del festival Acel Energie (main sponsor), Novatex, Iperal, Silea, Fondo di Garanzia di Confcommercio Lecco.