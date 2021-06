“Letteratura in scena”: concerto e convegno dedicati all’Opera “Promessi Sposi”

L’appuntamento, solo su prenotazione, è in programma per sabato 19 Giugno

Angelo Rusconi di “Res Musica”: “Il Progetto vuole essere anche l’inizio di percorso culturale”

LECCO – Il FAI – delegazione Lecco e Res Musica hanno presentato l’iniziativa “Letteratura in scena” che si svolgerà sabato 19 giugno a Lecco, presso l’Auditorium “Casa dell’Economia”, in via Tonale 30. L’evento comprende un convegno internazionale e un concerto dedicati all’Opera “I promessi sposi” di Antonio Ghislanzoni con musica di Errico Petrella, che fu rappresentata per la prima volta a Lecco nel 1869.

Francesco D’Alessio del Fai Lecco, portando i saluti della delegata Fai Gaetana Santini, ha raccontato la genesi dell’evento, considerato la conclusione di un percorso iniziato nel 2019 in occasione dei 150 anni dalla messa in scena dell’Opera.

“Un progetto, letteratura in scena, che vuole essere anche l’inizio di percorso culturale più ampio fino al 2024, anno del bicentenario di Ghislanzoni”, ha sottolineato Angelo Rusconi, Res Musica.

La giornata si articolerà in due momenti, il primo convegnistico, durante il quale, autorevoli specialisti italiani e stranieri racconteranno i rapporti fra romanzo e libretto, l’analisi della musica, i paralleli con altre opere dedicate allo stesso soggetto, senza dimenticare la ricostruzione delle vicende che videro una città della provincia lombarda come Lecco diventare protagonista di un evento artistico che ebbe enorme risonanza.

La seconda parte sarà invece dedicata al concerto che vedrà impegnati ben cinque cantanti. Renzo, Lucia, don Rodrigo, padre Cristoforo, Agnese usciranno dalle pagine del romanzo per rivivere nel canto di grandi arie soliste e pezzi d’insieme di notevoli proporzioni.

“Letteratura in scena” sarà l’occasione per rivivere le atmosfere culturali post unitarie, particolarmente interessanti dal punto di vista musicale e artistico, come ha ricordato il prof. Emilio Sala dell’Università Statale di Milano.

L’ingresso a entrambi gli eventi sarà possibile su prenotazione all’indirizzo mail progetto.ghislanzoni@gmail.com specificando se la prenotazione riguarda il convegno, il concerto o entrambi. Per il concerto si richiede un contributo libero a favore del FAI.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Provincia di Lecco e Camera di Commercio Como-Lecco, con il contributo della Fondazione Comunitaria del Lecchese e il prezioso sostegno di Fiocchi, I.T.A. s.p.a., Famiglia Boghi e Famiglia Rocca. Sponsor tecnico è il Ristorante Da Giovannino a Malgrate.