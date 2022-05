Si tratta di un esordio in “giallo” per lo scrittore torinese

Intitolato “Le mogli hanno sempre ragione”, il libro è incentrato su un caso di omicidio avvenuto a Polignano

LECCO – La città di Lecco si prepara ad accogliere nuovamente Luca Bianchini, ospite mercoledì 18 maggio alle ore 18 presso lo spazio Oto Lab per presentare il suo ultimo romanzo “Le mogli hanno sempre ragione”.

Esordio in un nuovo genere per lo scrittore torinese: il libro in uscita è infatti una freschissima commedia gialla ambienta a Polignano, paese caro all’autore.

A far prendere coraggio all’autore nel lanciarsi in questa sfida ci hanno pensato i suggerimenti di qualche amico fidato e Agatha Christie, alla quale ha “rubato” la tecnica dell’enigma della Camera Chiusa.

“Le mogli hanno sempre ragione” è stato un libro complesso da scrivere: come i suoi lettori appassionati sanno, Luca Bianchini per le storie si lascia ispirare dai viaggi e dai racconti delle persone che incontra, per cui durante i mesi del lockdown è stato difficile prendere spunto solo dalla fantasia.

Dal suo viaggio immaginario sono nati tuttavia nuovi, irresistibili personaggi tra cui il maresciallo Gino Clemente, labrador al fianco e immancabile canottiera bianca addosso, incaricato di indagare sul “giallo dell’estate” di Polignano, interrogando i vari testimoni.

Tra questi ci saranno don Mimì e Ninella, Chiara e Damiano, e tutti i protagonisti di “Io che amo solo te”, che nasconderanno tutti un pezzo di verità su quello che è accaduto nella notte di San Vito ad Adoración, tata tuttofare che viene trovata senza vita nel salottino degli angeli collezionati con amore da Matilde, padrona di casa ed ex di don Mimì.

L’evento di presentazione di “Le mogli hanno sempre ragione” è organizzato da spazio

Oto Lab in collaborazione con la Libreria Cattaneo di Lecco. È consigliata la prenotazione al seguente link: https://bit.ly/LucaBianchini_spazioOtoLab.