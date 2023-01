Luigi De Magistris a Lecco per presentare il suo libro “Fuori dal sistema”

Anche in Lombardia corruzione, mafie, logge e lobby radicate nello Stato

“Un libro duro ma che indica anche la strada per uscire da questo pantano”

LECCO – “Un libro duro ma che indica anche la strada per uscire da questo pantano. Da una parte un messaggio di quanto sia difficile, dall’altra un messaggio positivo che prova a sconfiggere quella platea di persone indifferenti, quelli che pensano che nulla cambia e che nulla è possibile, quelli che si stupiscono se durante un accertamento nelle stanze di alcuni parlamentari si trovano dei trolley pieni di banconote. Ci si meraviglia, perché la corruzione e le mafie non vengono più considerate una priorità e le mafie, intelligentemente, hanno scelto la strategia ‘meno bombe e più intese istituzionali'”.

Così l’ex magistrato ed ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris, leader di Unione Popolare, ospite nel pomeriggio di ieri, giovedì, al Circolo Libero Pensiero di Lecco per presentare il suo ultimo libro “Fuori dal sistema” con la prefazione del magistrato antimafia Nino Di Matteo e postfazione di Pablo Iglesias (Podemos). L’incontro, moderato da Giulio Cavalli (attore, scrittore, giornalista e attivista), ha visto anche la partecipazione di Mario Bruno Belsito, autore del libro “Sulle orme dei veri eroi”, calabrese di nascita, vive a Brescia, e si dedica in modo inarrestabile alla promozione e all’organizzazione di manifestazioni connesse alla lotta alla criminalità organizzata e al ricordo di coloro che in nome dell’antimafia e della libertà hanno pagato con la vita.

“Diffondere la cultura dell’antimafia in Lombardia dove emergono dati allarmanti – ha detto Belsito durante l’incontro -. Dobbiamo prendere la consapevolezza che viviamo in una regione che è dominata dalla mafia ma soprattutto dalla ‘ndrangheta che hanno trasformato il nostro territorio in ‘ndrine e questo controllo capillare porterà ad avere un potere economico che presto stravolgerà le nostre vite. E’ ora di aprire gli occhi”.

“Presentare a Lecco questi libri è importante per provare a sollevare pubblicamente il tema della presenza delle mafie nei territori del Nord – dichiarano da Unione Popolare – Lecco insieme con le altre realtà della Lombardia pedemontana è territorio di crescente penetrazione soprattutto ‘ndranghetista e come Unione Popolare riteniamo che sia importante che forze politiche locali sollevino il tema delle radici sociali ed economiche nel territorio delle organizzazioni criminali”.