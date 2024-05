Lumis Arte in mostra con “Astratti Racconti” a Rivanazzano Terme

Opere di Pino Jelo e Gino Scagnetti

RIVANAZZANO TERME (PV) – L’Associazione Culturale Lumis Arte inizia a dare il via ad una serie di mostre anche al di fuori dei confini lariani. La prossima esposizione è in collaborazione con l’Associazione Art Art di Rivanazzano Terme (PV) e con l’Archivio Gino Scagnetti con una mostra dedicata al rapporto tra arte astratta e letteratura presente nelle opere dei pittori Pino Jelo e Gino Scagnetti. L’apertura della mostra è in programma per il primo giugno alle ore 17.30 presso l’Associazione Art Art a Rivanazzano Terme in Via Michelangelo Buonarroti, 10. L’esposizione poi sarà visitabile dal 2 al 30 giugno.

“La mostra andrà a fare luce sulle differenti modalità in cui i due artisti hanno interagito con il mondo della poesia e della letteratura. Nell’arte di Scagnetti l’analisi di un testo letterario precede o accompagna la creazione dell’opera d’arte: l’artista friulano va a esprimere così sulla tela le reazioni emotive suscitate dalla lettura di alcuni poeti o letterati da lui amati (Proust, Magris, Garcia Lorca…)” spiegano i membri dell’Associazione Culturale Lumis Arte.

“Anche Jelo collega le sue opere ad alcune poesie ben selezionate, ma solo alla fine del momento creativo, al fine di mostrare un’affinità lirica tra una poesia e una sua creazione. Nonostante i due artisti non si siano mai conosciuti, essi condividono quindi una simile sensibilità poetica ed artistica, per il loro (parallelo) tentativo di far dialogare la poesia con la pittura astratta Il confronto tra i due artisti permetterà anche di far luce sulle differenze e sulle vicinanze tra il linguaggio scritto (che si serve di parole, con significati ben precisi) e il linguaggio pittorico astratto (che si serve di forme e colori per suscitare reazioni emotive negli osservatori)” concludono così i membri dell’Associazione.