‘Michele Falanga-Aeropittura Futurista’, inaugurata la mostra a Palazzo Falck

In tanti all’apertura dell’esposizione, curata dagli Eredi Falanga e patrocinata da Confcommercio Lecco

Sarà possibile visitare la mostra fino al 13 dicembre

LECCO – E’ stata inaugurata ieri pomeriggio, mercoledì 4 dicembre, nella Hall di Palazzo Falck, sede di Confcommercio Lecco, la mostra ‘Michele Falanga-Aeropittura Futurista’, un evento che celebra per la prima volta l’opera visionaria di Michele Falanga (Bagnara Calabra, 1865 – Messina, 1937), artista eclettico del secondo Futirismo.

In tanti hanno preso parte al momento, visibilmente emozionati gli Eredi Falanga, curatori della mostra (erano presenti i nipoti Daniele e Antonino Falanga) che hanno ringraziato Confcommercio Lecco per il patrocinio e la disponibilità ad ospitare l’evento. In rappresentanza dell’associazione è intervenuto il direttore Alberto Riva: “Per noi è un grande onore poter ospitare le opere di questo incredibile artista nella nostra sede, speriamo che la mostra piaccia, vi ringraziamo per il lavoro svolto”.

“Questa mostra è importante e ci emoziona perché per la prima volta sono esposte le opere rappresentative dell’artista, selezionate tra 150 lavori – ha detto Daniele Falanga – siamo davvero onorati e felici di essere qui”. Le 18 opere inedite esposte nella hall sono state realizzate con tecniche miste e collage su carta di giornale, tratte da un fondo grafico mai pubblicato, accompagnate da una selezioni di manoscritti originali.

Ad introdurre la mostra è stato il critico Mosè Previti, autore del saggio pubblicato nel catalogo realizzato per l’occasione: “Michele Falanga ha saputo reinterpretare il linguaggio dell’aeropittura futurista con una particolare sensibilità per i paesaggi mediterranei, immergendo gli iconici aeroplani Caproni in un vorticoso e ininterrotto dialogo con le pagine dei quotidiani dell’epoca. La sua arte esprime il dinamismo del volo, la forza della macchina e l’incontro tra natura e tecnologia, offrendo una visione personale, elegante e vitale della modernità” ha spiegato il critico. “In Falanga, tradizione e futuro si intrecciano come poli di una dinamica in continuo movimento, aperta alle sollecitazioni del presente e del reale. A questa tensione, l’artista oppone un volo fantastico e gioioso, che sa anche essere marziale e roboante. Sebbene la retorica del suo tempo, imponente e scintillante, sia presente, non riesce a modificare un temperamento artistico e umano che si rivolge alla natura con una felicità spontanea e genuina, consapevole dei gradi e delle altezze dell’avventura umana”.

Sarà possibile possibile visitare la mostra fino al 13 dicembre secondo il seguente orario: mercoledì 5 dicembre (mattina 8:30-12:30, pomeriggio 14:-18:); chiusura per festività locali dal 6 all’8 dicembre; dal 9 al 12 dicembre (mattina 8:30-12:30, pomeriggio 14-18); infine, venerdì 13 dicembre (mattina 8:30-12:30).

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il seguente sito web www.michelefalanga.com