“Natale in Piazza” e “Natale in Quartiere doppio appuntamento a Laorca

Le date da segnare sull’agenda sono quelle del 15 e 22 dicembre

LECCO – Doppio appuntamento natalizio a Laorca con due eventi, “Natale in Quartiere” e “Natale in Piazza”, rispettivamente in programma il 15 e 22 dicembre.

“Natale in Quartiere” è organizzato dagli abitanti di Laorca in collaborazione con la Casa di quartiere Laorcalab, e si terrà presso al sede di via corso Monte Ortigara n.81 (ex scuola elementare) con inizio alle 18.

L’evento ludico è rivolto a tutti i bambini di Laorca e non solo, volto a regalare una serata di condivisione e serenità ai più piccoli in occasione delle festività natalizie.

Il secondo appuntamento è quello del 22 dicembre, con inizio sempre alle 18, questa volta in piazza della chiesa dei SS Pietro e Paolo nel centro del nucleo vecchio del rione, dove si svoglerà “Natale in Piazza”.

“Con questa iniziativa – spiegano i portavoce dei residenti – Laorca intende regalare una serata di condivisione e festa a tutti i cittadini del quartiere”.

Dalle ore 18.00 la Piazza sarà animata dal presepe vivente rappresentato da bambini, nonni, genitori del quartiere e da canti natalizi. Inoltre, durante la festa verrà offerto ai partecipanti un aperitivo natalizio.

“Il Natale – concludono gli organizzatori – ci riporta al senso di comunità ed alla condivisione di momenti felici insieme, per tale motivo contiamo in un’adesione importante all’iniziativa”.