Nella hall di Confcommercio Lecco la mostra degli Allievi del Maestro Paolo Tagliaferro

La mostra sarà visitabile fino al 3 febbraio

LECCO – Nella hall di Confcommercio Lecco nell’ex Palazzo Falck, in Piazza Garibaldi a Lecco, il 23 gennaio verrà allestita la Mostra degli Allievi della Scuola d’Arte del Maestro Paolo Tagliaferro, presente sul territorio con il Patrocinio di AIAM, Accademia Internazionale di Arte Moderna con Presidenza centrale in Roma e Delegazioni in tutto il mondo.

La Delegazione di Lecco, nella persona del Direttore Serena Caleca e degli artisti Membri iscritti, si propone di perpetrare la tradizione storica territoriale lecchese nonché lombarda a partire dalla Scuola d’Arte, per poi incrementare lo spirito di conoscenza nei giovani e nei cittadini, con Corsi e Mostre a tema e testimonianze culturali nell’arte e nella socializzazione.

La Mostra presenterà i lavori dei Corsisti nelle tecniche della Sanguigna, della Grafite, del Carboncino e lo studio del Ritratto nella specifica accezione Accademica.

La proposta Accademica AIAM consiste in una modalità di Corso a breve termine, con il raggiungimento di un alto livello esecutivo e la consegna di Attestati di Eccellenza conferiti da parte della storica AIAM.

La Mostra sarà visibile dal 23 gennaio fino al 3 febbraio 2023 negli orari di apertura della sede di Confcommercio Lecco (da lunedì a giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18; venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 16.30)

L’inaugurazione della Mostra “Scuola d’Arte del Maestro Paolo Tagliaferro Accademia Internazionale Arte Moderna AIAM LECCO” si terrà mercoledì 25 gennaio alle ore 16 presso il Bar Unione per un brindisi con gli allievi, i responsabili dell’organizzazione, esponenti della cultura locale e il Direttore Serena Caleca, Scrittore e Critico d’Arte.