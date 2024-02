Otto borse di studio in ricordo di Mario Ballabio e Stefano Cinacchi

Premi per gli studenti del Civico Istituto Musicale Giuseppe Zelioli

L’assessore Torri: “Ringrazio le famiglie Ballabio e Cinacchi per il contributo, sensibilità e attenzione verso la musica”

LECCO – Sono aperte le candidature per le borse di studio del Civico Istituto Musicale Giuseppe Zelioli di Lecco intitolate a Mario Ballabio e Stefano Cinacchi.

In collaborazione con la Pro Loco Ballabio e in ricordo di Mario Ballabio, lecchese originario di Pescarenico, che ha lavorato per oltre 40 anni per Confartigianato Imprese Lecco e che, come compositore, ha elaborato e depositato diversi brani, soprattutto per ottoni. Sono state messe a disposizione per volontà della moglie Nicoletta sei borse di studio del valore di 200 euro ciascuna.

Inoltre, grazie alla generosità della famiglia Cinacchi, della moglie Maria Grazia e dei suoi quattro figli, sono disponibili due borse di studio in ricordo di Stefano Cinacchi, anch’esse del valore di 200 euro ciascuna. Stefano Cinacchi è stato dirigente nel settore delle costruzioni industriali reticolari in acciaio e vetro, da sempre appassionato di musica e polistrumentista.

“L’assegnazione delle borse di studio è sempre un momento importante di riconoscimento del valore degli studenti del Civico Istituto Musicale Giuseppe Zelioli, che propone da sempre importanti occasioni di crescita attraverso la musica. Un sentito ringraziamento va alle famiglie Ballabio e Cinacchi per il contributo messo a disposizione, dimostrazione della loro sensibilità e attenzione verso la musica e il suo ruolo chiave nel processo di educazione” ha detto Emanuele Torri, Assessore all’Educazione del Comune di Lecco.

Per candidarsi è necessario presentare domanda compilando il modulo presente sul sito ufficiale dell’istituto musicale Zelioli entro il 19 aprile.