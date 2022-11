Inaugurazione sabato 3 dicembre alle ore 15

Nella sala espositiva dell’Eremo di Monte Barro a Galbiate

GALBIATE – Per il secondo anno consecutivo, il Parco Monte Barro in collaborazione con il Museo Etnografico dell’Alta Brianza, presenta una esposizione natalizia intitolata “Presepi e balocchi” nella sala espositiva dell’Eremo di Monte Barro.

“Abbiamo voluto esporre accanto ai presepi anche una selezione di “giocattoli di una volta” scelti dal direttore del Meab Massimo Pirovano, oltre che una collezione di letterine di Natale scritte da bambini di ieri, risalenti a diversi anni della nostra storia. I presepi derivano per la maggior parte, dall’Associazione Italiana Amici del Presepe – sede

di Lecco e da appassionati locali”.

Per l’occasione dell’inaugurazione di sabato 3 dicembre alle ore 15, l’Associazione “Leggere per gioco” divertirà il pubblico con simpatiche letture natalizie. La mostra resterà aperta fino all’8 gennaio, il sabato e la domenica, negli orari di apertura del Museo Archeologico del Barro (dalle 10-12 e dalle 14 alle 17). L’ingresso è libero, passando dall’entrata del Museo Archeologico. L’esposizione, oltre ad essere un segno di augurio per le feste di Natale, rappresenta anche l’occasione per far conoscere insieme entrambi i musei del Parco Monte Barro.