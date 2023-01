Riscoprire il proprio guardaroba, incontro con l’influencer Simona Bertolotto

Venerdì 13, alle ore 17.30, allo spazio Oto Lab di Lecco. Ingresso gratuito

I consigli e i suggerimenti dell’autrice che su Instagram conta oltre 550 mila follower

LECCO – Venerdì 13 gennaio, a partire dalle 17.30, spazio Oto Lab ospita Simona Bertolotto, nota sui social come @sissiottostyle, che sarà a Lecco per presentare il suo libro “Stile all’Italienne”, edito da Vallardi. Attraverso i consigli racchiusi nella pubblicazione e quelli condivisi ogni giorno sul suo profilo Instagram, che conta oltre 550 mila follower, Simona Bertolotto si propone di guidare le donne alla riscoperta del proprio guardaroba. L’obiettivo è imparare a guardare agli abiti con occhi diversi, creando abbinamenti inaspettati e scardinando alcuni dei più diffusi luoghi comuni, come quelli che ci dicono che è sbagliato mixare le righe con i pois, oppure abbinare il marrone con il nero, o l’animalier con i colori fluo.

Attraverso pagine ricche di spunti, “Stile all’Italienne” spinge a dare un nuovo valore a ciò che abbiamo già, che sia il cardigan della stagione appena trascorsa oppure l’abito vintage appartenuto alla nonna, ma anche ad acquistare in maniera più consapevole e vicina al proprio sentire. Durante la presentazione lecchese, organizzata dal brand Anuda Gioielli in collaborazione con Spazio Oto Lab, non mancherà un focus specifico sul mondo del gioiello e del bijoux, che per Simona Bertolotto hanno un ruolo fondamentale nel rendere ancora più speciale e unico ogni look.

“La moda è un gioco e per questo va vissuta con leggerezza, senza vincoli di età e senza seguire per forza le tendenze del momento – sottolinea l’Autrice -. Questo manuale è ricco di tanti esercizi di stile per padroneggiare l’accostamento di colori, stampe e texture, e rispondere alla temibile domanda «come mi vesto oggi?» con naturalezza e originalità. E una volta scelti i vestiti, basterà un attimo per selezionare accessori, borse e scarpe e reinventarli, dando libero sfogo alla fantasia e all’arte che c’è in ognuna di noi”.

L’evento è gratuito e a ingresso libero. Per maggiori informazioni inviare una mail a info@otolab.eu.