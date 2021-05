Teatro. Valeria Bianco confermata presidente di Fita Lecco e Como

“Stiamo lavorando per organizzare rassegne e spettacoli teatrali per la seconda parte dell’anno”

Nel nuovo direttivo: Fabio Landrini (vice presidente), Davide Riccardi (segretario), Margherita Villarusso (tesoriere) e Riccardo Arigoni (consigliere)

LECCO – Le stagioni teatrali sono ferme da più di un anno a causa dell’emergenza sanitaria. Intanto però le compagnie amatoriali si riorganizzano. Così, nella giornata di venerdì, il comitato Fita di Lecco e Como (Federazione italiana teatro amatori) ha rinnovato il consiglio direttivo.

Riconfermata presidente Valeria Bianco, della compagnia Teatrosfera di Lecco. “Il 2020 è stato per noi un anno perso – afferma la rieletta presidente – ma anche questo 2021 è finora un rebus e potremo tornare sul palco, con ogni probabilità, solo in estate. Stiamo lavorando per organizzare rassegne e spettacoli teatrali per la seconda parte dell’anno, ovviamente nel massimo rispetto delle norme anti-covid e della salute di tutti: attori e tecnici (che ricordiamo sono tutti volontari che lo fanno per passione), senza dimenticarci degli spettatori”.

Non si parla solo di spettacoli, ma anche di burocrazia: “Siamo sempre vicini alle nostre compagnie per qualsiasi informazione tecnica – prosegue Bianco –: ricordiamo che è in corso la riforma del terzo settore e le associazioni teatrali amatoriali si devono adeguare. Per questo motivo siamo disponibili a dare consigli ai teatranti del territorio, grazie alle strutture Fita regionali e nazionali sempre presenti”.

Oltre al presidente sono state elette anche le altre cariche: il vicepresidente è Fabio Landrini (Le Gocce di Civate), Davide Riccardi (I Viaggiatori del tempo di Como) è il segretario, Margherita Villarusso (Le Gocce) è la tesoriera e Riccardo Arigoni (Cenacolo Francescano di Lecco) è consigliere.