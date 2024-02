Telefono Donna Lecco presenta l’evento “Lettere, Carteggi e Melodie al Femminile”

Sabato 9 marzo alle ore 21 presso l’Auditorium Centro Civico S. Pertini. Ingresso Libero

Presente anche il Corpo Musicale “Alessandro Manzoni Città di Lecco” e Laboratorio Teatrale “Carlo Pirovano”

LECCO – In occasione della Giornata Mondiale della Donna, l’associazione Telefono Donna Lecco ODV, in collaborazione con il Comune di Lecco, organizza un evento intitolato “Lettere, Carteggi e Melodie al Femminile“.

L’appuntamento è per sabato 9 marzo 2024 alle ore 21 presso l’Auditorium Centro Civico S. Pertini di Lecco in Via dell’Eremo numero 28.

Attraverso le letture di lettere e carteggi di donne di epoche diverse, accompagnate dalle melodie del Corpo Musicale “Alessandro Manzoni Città di Lecco” e dalla regia del Laboratorio Teatrale “Carlo Pirovano“, lo spettacolo darà vita a un racconto corale dell’universo femminile.

Dirige il maestro Davide Spreafico con arrangiamento teatrale di Monica Minonzio e Michele Casadio.

Voci narranti: Elena bianchin, Maria Boracchi, Ada Milani, Silvia La Farina, Elena Lietti, Alessandra Spada, Luca Valli e Mario Tagliaferri.