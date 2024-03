Un altro successo per Leggermente, positivo il bilancio della 15^ edizione

Soddisfatto il presidente di Assocultura Confcommercio Lecco, Antonio Peccati

“Ancora una volta abbiamo coinvolto e conquistato un pubblico variegato all’insegna della promozione della lettura”

LECCO – La soddisfazione per la risposta dei ragazzi e del pubblico e la conferma che la rassegna continua a piacere. Si è conclusa nello scorso week-end la quindicesima edizione di Leggermente, manifestazione di promozione della lettura organizzata da Assocultura Confcommercio Lecco.

Ottimo il riscontro degli appuntamenti della settimana centrale (che hanno coinvolto tra gli altri Federica Manzon, Nicoletta Costa, Domenico Quirico, Daniele Mencarelli e Giuseppe Alfredo Iannoccari), così come è stato molto apprezzato il ciclo di approfondimenti sul tema “Leggere il futuro, re-immaginare il presente. Non smettere la passione di andare oltre” che ha visto protagonisti Roberto Mordacci, don Walter Magnoni, Luigina Mortari, Vittorio Lingiardi, Annalisa Dominoni e Benedetto Quaquaro, Pietro Del Soldà, Matteo Lancini.

“L’ottavo e ultimo incontro, quello con il sociologo Carlo Bordoni in programma originariamente per domenica 24 marzo, è stato rinviato a data da destinarsi per cause di forza maggiore, ma resta comunque la soddisfazione di avere visto tante volte la sala piena per ascoltare riflessioni stimolanti e analisi di assoluto livello. Direi che mai come quest’anno il ciclo di incontri dedicato al tema è stato seguito con costanza da tanti appassionati – sottolinea il presidente di Assocultura Confcommercio Lecco, Antonio Peccati – Abbiamo avuto ottime risposte anche dagli incontri proposte alle scuole, che hanno coinvolto oltre 7mila studenti. Nel complesso siamo davvero contenti e soddisfatti per l’esito di questa manifestazione, che ancora una volta è stata capace di coinvolgere e conquistare un pubblico variegato all’insegna della promozione della lettura. Ma se la settimana centrale di Leggermente 2024 è terminata… le proposte legate alla quindicesima edizione proseguiranno anche nei prossimi mesi, con diversi appuntamenti già calendarizzati tra aprile e maggio”.

Leggermente

Leggermente è organizzata da Confcommercio Lecco e Assocultura Confcommercio Lecco con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Istruzione e della Regione Lombardia, con il contributo della Camera di Commercio di Lecco-Como, dell’Amministrazione Provinciale di Lecco e del Comune di Lecco. A coordinare la programmazione è il Comitato Scientifico di Leggermente (composto da Maurizio Bertoli, Rosanna Castelnovo, Angela Lamberti, Anna Maria Mezzera, Eugenio Milani, Manuela Nicolini, Nicola Papavero, Silvia Ponzoni, Luca Radaelli, Giovanna Ravasi, Simona Sanna, Paola Schiesaro). Contribuiscono alla realizzazione del festival Acinque (main sponsor), Novatex, Iperal e Cartiera dell’Adda. Tra i partner presenti in questa edizione ci sono La Nostra Famiglia, Lecconotizie-Gruppo Salca, Teatro Invito, Politecnico di Milano-Polo di Lecco, Sistema Bibliotecario Lecchese, Il Filo Teatro, Avpl, Libera, Cpl, Bonaiti Arredamenti e Teka Edizioni, mentre gli sponsor tecnici sono Proteina Creativa e Scintilla.