Lecco. L’arte giapponese del Bonsai arriva a Palazzo delle Paure

Sabato 15 giugno inaugurazione della “Mostra Bonsai”

LECCO – Verrà inaugurata l’esposizione promossa dall’Associazione “Amici bonsai arte natura” in collaborazione con il Comune di Lecco presso il Palazzo delle Paure. In mostra le migliori creazioni dei soci del Circolo Bonsai di Lecco, frutto di anni di lavoro. Ogni esemplare racconta una storia unica di pazienza, dedizione e cura, piccole grandi opere d’arte che dialogano armoniosamente con la natura e con l’uomo. L’esposizione resterà allestita e visitabile gratuitamente sabato 15 e domenica 16 giugno dalle ore 10 alle ore 18.

“Ogni pianta esposta è frutto di un lavoro di maestria dei nostri soci – spiega Sergio Cereghini, presidente dell’associazione lecchese – in una continua ricerca della perfezione estetica, che permette di apprezzare queste piccole creature e di vederle diventare più belle col passare delle stagioni. Ringraziamo il Comune di Lecco per averci permesso di condividere questa nostra arte con tutta la cittadinanza. La mostra valorizza l’arte del bonsai, parola giapponese che significa ‘albero coltivato in un vaso con arte’, che necessita di un’attenzione costante, che non può arrestarsi, pena la morte dell’opera stessa: la necessaria continuità dell’intervento porta a una valorizzazione del legame vivo tra uomo e natura”.

Sabato e domenica pomeriggio i soci di “Amici bonsai arte natura” saranno presenti per mostrare le tecniche di lavorazione e saranno a disposizione per spiegare e rispondere alle domande dei visitatori. Per maggiori informazioni è possibile contattare il Palazzo delle Paure allo 0341/286729.