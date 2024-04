Lecco. Ultimi due appuntamenti per Musica negli Ospedali

Mercoledì 10 aprile nell’Aula Magna dell’Ospedale A. Manzoni e sabato 13 aprile con il gran finale alla Società Canottieri

LECCO – Si avvia verso la conclusione l’edizione 2024 di “Musica negli ospedali”, la rassegna di concerti dell’Orchestra di Bellagio e del Lago di Como in collaborazione con l’Ospedale Alessandro Manzoni di Lecco dedicata ai pazienti del Dipartimento Oncologico dell’ASST di Lecco. Gli ultimi appuntamenti della manifestazione, che ha riscosso grande interesse e partecipazione nel corso di tutti gli eventi, sono mercoledì 10 aprile nell’Aula Magna dell’Ospedale A. Manzoni e sabato 13 per il gran finale alla Società Canottieri di Lecco.

Mercoledì 10 aprile è in programma un omaggio al brillante mondo dell’operetta. Protagonisti dell’appuntamento, insieme all’Orchestra di Bellagio e del Lago di Como, sono il soprano Monika Lukács e il tenore Luciano Grassi, impegnati in un ventaglio di pagine di diversi autori. Sul leggio celebri brani del compositore austriaco, di origine ungherese, Ferenc Lehár (Vilja Lied e Tace il labbro da Die lustige Witwe, Meine Lippen da Giuditta) e di Johann Strauss Jr (Mein Herr Marquis, Bruederlein und Schwesterlein, Ich lade gern mir Gaste ein e Im Feuerstrom der Reben da Die Fledermaus e Wiener Blut da Wiener Blut), in un coinvolgente percorso di ascolto che si conclude con il noto Heia, heia da Die Csárdásfürstin del compositore ungherese Imre Kálmán.

Conclude la rassegna sabato 13 aprile un evento straordinario alla Società Canottieri di Lecco, il concerto per le famiglie Le canzoni delle Principesse Disney, un sorprendente percorso musicale sulla scia di indimenticabili creature cinematografiche. Il concerto propone una produzione esclusiva dell’Orchestra di Bellagio e del Lago di Como che presenterà le musiche dei film delle Principesse Disney, risorsa importante del panorama della musica applicata alle immagini e non solo. Musiche di autori che hanno dato vita a capolavori indimenticabili, tra i quali il Premio Oscar Alan Menken, compositore delle colonne sonore di capolavori come La Sirenetta, La Bella e la Bestia, Rapunzel, o ancora di Christophe Beck per Frozen, di Patrick Doyle per Ribelle, di Jerry Goldsmith per Mulan, senza tralasciare gli storici autori delle musiche e canzoni dei classici Biancaneve e i sette nani, Cenerentola e La bella addormentata nel bosco. Tra emozioni, immagini e memorie condivise, l’appuntamento diventa un vero e proprio viaggio per bambini e adulti che pervaderà l’atmosfera di fanciullezza, inducendo il pubblico a ritornare bambino e a sognare ancora una vita avventurosa e, seppur irta di difficoltà, comunque sempre a lieto fine. L’Orchestra presenterà questo viaggio con la partecipazione del soprano Alessandra Torrani e sotto la direzione di Alessandro Calcagnile.

Il progetto Musica negli Ospedali, con la direzione artistica del Maestro Rossella Spinosa, è promosso dall’Associazione Lombardia Musica in collaborazione con l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco ed in particolare col Dipartimento di Oncologia. La rassegna ha il patrocinio del Comune di Lecco e si avvale del contributo del Fondo Sostegno delle Arti dal Vivo della Fondazione Comunitaria del Lecchese Onlus, Acinque e Lario Reti Holding insieme al contributo di Valassi Carlo Srl, del partenariato del Rotary Club Lecco Manzoni nonché del patrocinio del Distretto Rotary 2042.