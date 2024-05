Leggermente, rinviato l’incontro di questa sera con Recalcati

Per motivi di salute il noto psicoanalista e saggista ha dovuto annullare la sua partecipazione

Confermato invece l’incontro di lunedì con Sandra Petrignani

LECCO – E’ stato rinviato a data da destinarsi l’atteso incontro previsto per oggi, mercoledì 15 maggio, con lo psicoanalista e saggista Massimo Recalcati. L’appuntamento “Elogio dell’inconscio” – inserito nella rassegna Leggermente promossa da Assocultura Confcommercio Lecco – era in programma alle ore 21 presso il Cenacolo Francescano: purtroppo per cause di forza maggiore (motivi di salute improvvisi) Recalcati ha dovuto annullare la sua partecipazione.

Confermato invece il prossimo appuntamento di maggio. Lunedì 20 maggio alle ore 18, alla Libreria Volante di via Bovara, Sandra Petrignani presenterà il libro “Autobiografia dei miei cani” (Feltrinelli). Attraverso l’amore per i suoi cani, Sandra Petrignani racconta le passioni della sua vita: l’amore, l’amicizia, la letteratura, la poesia. Un testo autentico, che mostra forza e fragilità, tenerezza e consapevolezza. Un romanzo, un’autobiografia sentimentale, una dichiarazione d’amore alla vita e agli animali che la scrittrice ama e cura da sempre.

