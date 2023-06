A Lierna proposti ‘Assaggi di Promessi Sposi in salsa musicale’

Lo spettacolo per omaggiare Alessandro Manzoni, morto 150 anni fa

‘Promessi Sposi’ riletti in chiave inedita sul lungolago Castiglioni domani sera, mercoledì

LIERNA – Per celebrare il centocinquantesimo anniversario della morte di Alessandro Manzoni anche Lierna, e in particolare l’Amministrazione comunale, ha deciso di organizzare uno spettacolo sul lungolago Castiglioni per rendere omaggio allo scrittore.

Si chiamerà ‘Assaggi di Promessi Sposi in salsa musicale’ il recital musicale dal vivo che domani, mercoledì 28 giugno, rileggerà in chiave originale il romanzo ‘Promessi Sposi’, osservando la narrazione dal punto di vista di due domestici di casa Manzoni (personaggi di fantasia). A interpretarli Michela Giusto e Franco Piloni, che daranno vita ai personaggi e alle scene più note del celebre romanzo. Come accompagnamento della performance le straordinarie esecuzioni alla tastiera di Cristina Monti e di Gianmarco Solarolo all’oboe.

La produzione dello spettacolo è a cura di ilfiloTeatro, in collaborazione con Mikrokosmos. L’ingresso all’evento, che comincerà alle ore 20.30, è libero per tutti gli spettatori. L’invito a parteciparvi arriva direttamente dal vicesindaco Simonetta Costantini: “Non mancate questa straordinaria occasione di immergervi nell’universo di Alessandro Manzoni e di rivivere i Promessi Sposi in una forma unica e coinvolgente. Un evento aperto a cittadinanza, turisti e amanti della cultura”.