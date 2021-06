Gli appuntamenti del fine settimana con il Festival della Letteratura di Mandello

Presentazione di libri, la Giornata Ecologica e uno spettacolo teatrale al De André

MANDELLO – Continua nel mese di giugno il Festival della Letteratura di Mandello del Lario iniziato il 21 maggio organizzato dall’assessorato alla cultura. Siamo al terzo week end.

Il giorno 4 giugno l’appuntamento è fissato presso la Fondazione Carcano dove alle ore 15 ci sarà la presentazione del libro per ragazzi di Olivia Corio intitolato “Le avventure di Nazar Malik, in collaborazione con Lettelariamente. Per accedere in Fondazione Carcano ed assistere alla presentazione del libro occorre prenotarsi.

A seguire parteciperanno i membri del Consiglio Comunale dei Ragazzi che presenteranno il programma della Giornata Ecologica in occasione della Giornata mondiale dell’ambiente. Tale evento è organizzato dal CCR in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, Fuoriclasse Associazione Genitori e Sostenitori ICS A. Volta ed è previsto per il giorno 5 giugno 2021.

Ad accompagnare i ragazzi sarà l’insegnante referente del CCR Laura Todde, presidente di Legambiente Circolo di Lecco.

Per la preparazione di tale giornata è intervenuta la Protezione Civile che nei giorni scorsi ha svolto un accurato e attento lavoro delle zone scelte per la pulizia e cioè: il sentiero scalinata che dalla Moto Guzzi porta al villaggio Guzzi e la spiaggia zona campeggio.

Il ritrovo è previsto dunque il giorno 5 giugno 2021 alle ore 14.45 in piazza Leonardo da Vinci. I partecipanti saranno suddivisi in due squadre e poi si procederà alla pulizia. Al termine ci si ritroverà sempre in piazza per la pesatura dei rifiuti raccolti e la dichiarazione della squadra vincitrice. Per tutta la durata dell’evento sarà presente la SILEA con un punto informativo che consegnerà a i sacchetti di compost alla cittadinanza utili per la concimazione dell’orto e che permettono un recupero dell’umido.

“Io sono nessuno”

Sempre sabato 5 giugno, in collaborazione con Assocultura Confcommercio Lecco , è fissato un momento di particolare emozione: la presentazione del libro “Io sono nessuno – da quando sono diventato il testimone di giustizia del caso Livatino” di Rizzoli Edizioni, con Lorenzo Bonini, Stefano Scaccabarozzi, Paolo Valsecchi.

“Io sono nessuno” nasce da due volontà. Quella di Piero Nava, lecchese di nascita e testimone decisivo dell’omicidio del giudice Rosario Livatino, di poter uscire dall’ombra che da trent’anni avvolge la sua vita e di potersi raccontare ai tanti italiani che credono nello Stato, ai ragazzi e alle scuole. L’altra volontà è stata invece quella dei tre giornalisti Lorenzo Bonini, Stefano Scaccabarozzi e Paolo Valsecchi di tradurre in parole e in romanzo una testimonianza civile ancora in parte sconosciuta al grande pubblico. Ne è nato un libro, pubblicato lo scorso settembre nel trentesimo anniversario del giorno dell’omicidio, il giorno più lungo della vita di Piero Nava. Per questo incontro il festival sarà ospite del Ristorante Galli&Gufi.

A Teatro “Generazione Diasagio”

La sera ( ore 20.30) si riaprono le porte del Teatro De André per accogliere i travolgenti attori di “Generazione Disagio” Enrico Pittaluga, Graziano Sirressi, Andrea Panigatti, Luca Mammoli pronti a dichiarare “dopodiché stasera mi butto” .

Un conduttore coinvolge gli spettatori a giocare una folle partita di gioco dell’oca. Le pedine sono tre personaggi umani: un dottorando, un precario e uno stagista che attraverseranno imprevisti, prove collettive e prove individuali con un ritmo comico serrato e pezzi di improvvisazione basati su input che vengono dal pubblico. Vincerà chi riesce ad accumulare più “disagio”.

Uno spettacolo pluripremiato che ha anche ottenuto il record di incassi al Torino fringe Festival, un collettivo artistico, che crea spettacoli e performance originali con una forte predisposizione alla contemporaneità, alla nuova drammaturgia, al coinvolgimento di nuovo pubblico e al rapporto diretto con l’audience.