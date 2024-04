Abbadia Lariana, concerto anteprima della nuova stagione “Spirabilia”

L’appuntamento è per sabato 20 aprile alle 21

Un itinerario musicale nello Spazio-Tempo

ABBADIA LARIANA – L’anteprima della nuova produzione 2024 del quintetto “Spirabilia“, intitolato “Il Viaggio di Spirabilia. La musica oltre le barriere“, sarà sabato 20 aprile alle ore 21 presso la Sala Civica del setificio di Via Nazionale ad Abbadia Lariana. Un itinerario musicale nello Spazio-tempo.

“Un programma unico, colorato di ogni sfaccettatura della musica mondiale, pieno di stupore e meravigliosa freschezza. Il programma consiste in un concerto di musica da camera con scrittura classica, concepita sempre per quintetto di fiati, in cui Spirabilia esplorerà le tradizioni, i generi musicali e le antiche tendenze che definiscono la vera identità di un luogo. Atmosfere caraibiche, africane, jazz, la musica orientale, un tributo alla musica ebraica, il profondo Sud americano per poi tornare nella nostra Europa divertendoci a giocare con le scuole nazionali e a viaggiare dunque tra spazio e tempo” commentano i membri del Quintetto Spirabilia.

“Presenteremo un viaggio nel mondo della musica latina con i suoi colori pieni e vivaci ma affrontati con un linguaggio classico, un viaggio nel fascino Hiddish attraverso le musiche di origine popolare che colmano la vita religiosa e non delle storiche comunità ebraiche. Non ci dimenticheremo delle nostre radici, punto di partenza e di ritorno costante assaggiando brani della musica colta europea, esemplari ed emblematici del luogo e del tempo in cui furono scritti. Il classico rito del concerto sarà rinfrescato da presentazioni interattive e curiose che daranno chiavi di lettura dei brani proposti e focalizzeranno i cambiamenti di gusto che costellano la storia dell’arte musicale” spiegano i membri del Quintetto.