Bellano. Arrivano i Ricchi e Poveri in tour! Disponibili i biglietti

Il gruppo suonerà all’Eliporto venerdì 7 luglio

Intonate sul palco le hit più famose come ‘Che sarà’, ‘Sarà perché ti amo’ e ‘Se m’innamoro’

BELLANO – Più di venti milioni di dischi venduti nel mondo e un repertorio intergenerazionale! Questi sono i Ricchi e Poveri, questa è l’essenza che porteranno sul palco dei giardini dell’Eliporto a Bellano. Nell’aria bellanese risuoneranno hit come ‘La prima cosa’, ‘Sarà perché ti amo’, passando per ‘Mamma Maria’, ‘Che sarà’, ‘Come vorrei’, ‘Se m’innamoro’, ‘Mi’innamoro di te’, ‘Voulez vous danser’.

Repertorio di ‘leggerezza festosa’ che, nel corso del tempo, ha saputo rinnovarsi e riproporsi in Italia e all’estero. Costo del biglietto 10 euro (più 2 euro con prevendita). L’acquisto da diritto a un posto unico a sedere (500 sedie) o in piedi.

Il posto non è assegnato. Non è previsto il rimborso.

In caso di maltempo l’evento sarà rinviato a data da definirsi. Le persone certificate disabili e con un accompagnatore devono richiedere i biglietti inviando il certificato oppure la Disability Card via mail scrivendo infopoint@comune.bellano.lc.it. I posti disabili e accompagnatore sono limitati. Biglietti qui.