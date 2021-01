Bellano. La Pesa Vegia non mancherà: pubblico a casa e diretta “on line” per tutti

Nemmeno il virus ferma la tradizione a Bellano

La Pesa Vegia ci sarà, senza pubblico e trasmessa in diretta sui social

BELLANO – Non sarà come in passato, con la folla sul lungolago ad attendere il discorso del governatore (impossibile quest’anno per le restrizioni anti-Covid), si svolgerà nella suggestione di una Bellano deserta per il coprifuoco, ma l’appuntamento con la Pesa Vegia non poteva mancare. E non mancherà.

Non una manifestazione ‘pubblica’, perché il pubblico non potrà esserci, ma un evento mediatico che sarà trasmesso in diretta attraverso il portale turistico di Bellano e sui social. Il “via libera” dal Comitato per l’Ordine pubblico e la sicurezza della Prefettura è arrivato dopo la video conferenza di lunedì pomeriggio.

“In 415 anni di storia non l’hanno fermata neppure le guerre mondiali – ricorda il sindaco di Bellano, Antonio Rusconi – La Pesa Vegia è molto più di un evento, è parte del nostro essere bellanese, è il nostro Capodanno, un rito che vuole essere di buon auspico per l’anno iniziato”.

Sarà un’edizione simbolica quella che si svolgerà martedì sera, alla vigilia dell’Epifania, inevitabilmente ridotta al suo programma essenziale e che farà a meno delle attrazioni rivolte ai suoi visitatori, non ci saranno quindi le ambientazioni come il presepe vivente o il villaggio di Erode, che ogni anno arricchiscono La Pesa Vegia con sempre più particolari.

Il governatore Pedro Acevedo arriverà dal lago e approderà al molo cittadino, raggiungerà come sempre il municipio con un corteo di figuranti, ben distanziati, per recitare la Benevola Ordinanza: “Pesa Nova o Pesa Vegia?”.

Questa volta, il pubblico risponderà da casa: l’evento avrà inizio alle 22.30, in pieno coprifuoco, vietato quindi assistere in presenza, e sarà tramesso in diretta in modo che tutti i bellanesi e i tanti affezionati possano non perdersi anche questa edizione.

“A supporto delle misure già decise dal Dpcm, faremo un’ulteriore ordinanza – fa sapere il sindaco – che vieterà l’accesso alle vie e alle piazze interessate dallo svolgimento della trasmissione”.

In queste settimane l’amministrazione comunale e il comitato promotore dell’evento ha cercato di capire in che modo poter salvare la tradizione. “Abbiamo atteso il decreto di Natale, ne abbiamo letto le Faq – sottolinea Rusconi – e quindi compreso che l’unica formula per poter consentire lo svolgimento di questa edizione, nel rispetto di tutte le normative Covid era questa”.

Le telecamere riprenderanno anche il corteo dei Re Magi che a fine serata farà come sempre il suo passaggio per il centro storico di Bellano. Nei giorni scorsi erano già state affisse su alcuni palazzi le immagini delle precedenti edizioni firmate dal fotografo Borleghi.

A BREVE ULTERIORI INFORMAZIONI SU PROGRAMMA E LINK PER VEDERE LA PESA VEGIA