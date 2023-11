Bellano, ricomincia la rassegna “Dimartedì”

Riprende il ciclo di incontri culturali a cadenza mensile

Primo appuntamento il 14 novembre con una serata dedicata all’Intelligenza Artificiale, relatrice la Dott.ssa Beatrice Rossi

BELLANO – Torna l’autunno, le foglie arrossiscono e riparte la rassegna “Dimartedi”, il ciclo di incontri culturali a cadenza mensile che avvicinano i cittadini ad interessanti argomenti.

Nata nel 2018 da una felice collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e l’Istituto Scolastico Mons. Luigi Vitali, questa iniziativa si propone come stimolo di riflessione, un’occasione di approfondimento e, perché no, di confronto sui temi affrontati.

Grazie alla disponibilità di esperti in materia, docenti o curatori, il secondo martedì nel periodo invernale è un “Dimartedì”: ognuna delle sette serate si colloca in un’area tematica e verte su un argomento specifico che viene affrontato con intento divulgativo, per cui alla portata di chiunque abbia semplicemente voglia di ascoltare e magari apprendere qualcosa.

Non solo: ogni anno chiunque può presentare una propria candidatura in qualità di relatore o fornire degli spunti. L’iniziativa è promossa dal Comune di Bellano ed è a partecipazione gratuita.

Si parte martedì 14 novembre, ore 21 presso la Sala Civica, Via Marinai d’Italia: l’ambito è la Tecnologia: “Intelligenza Artificiale – un’introduzione per gli umani”, relatrice la Dott.ssa Beatrice Rossi.

Per informazioni: infopoint@comune.bellano.lc.it