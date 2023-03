‘Borgo dei Borghi’, Bellano in corsa per il titolo. Da domenica votazioni aperte

Bellano è l’unica rappresentante della Lombardia nel contest di Rai 3

Il borgo vincitore sarà eletto il prossimo mese in diretta televisiva. A sfidarsi venti località da tutta Italia

BELLANO – È Bellano una delle contendenti al titolo di ‘Borgo dei Borghi 2023‘, contest di Rai Tre in cui si sfideranno venti località italiane. Da domenica 12 marzo fino al 26 marzo votazioni aperte per la località sul lago, unica rappresentante della Lombardia in corsa per tentare di ottenere questo riconoscimento.

Sui canali televisivi nazionali era già stato mandato in onda un servizio a fine ottobre, durante la trasmissione Kilimangiaro, in cui a essere mostrate erano proprio peculiarità, scorci e attrazioni di Bellano. Ora è giunto il momento per cittadini e non solo di votare il borgo, con possibilità di farlo una volta al giorno registrandosi o accedendo su RaiPlay e andando su questa pagina. Fino alle 18.40 di domenica 26 marzo, le speranze per Bellano rimarranno accese. Il borgo che trionferà sarà annunciato in diretta televisiva in data 9 aprile.

Bellano è un paese che, da qualche tempo, sta conoscendo un periodo d’oro, grazie all’Orrido e alla capacità di guardare al futuro, facendosi continua promotrice di iniziative e progetti, che le hanno fatto guadagnare più di un’ospitata televisiva.