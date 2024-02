Colico, in Biblioteca la mostra fotografica “Con gli occhi di una donna”

L’esposizione dall’1 al 10 marzo

Shamsia Hassani usa i suoi murales per esprimere la condizione delle donne afghane in una società oppressiva

COLICO – La Biblioteca Comunale di Colico ospiterà la mostra fotografica intitolata “Con gli occhi di una donna“. L’esposizione sarà dall’1 al 10 marzo 2024 alla Biblioteca in Via alle Torri numero 13.

Shamsia Hassani è un’artista, graffitista e professoressa universitaria afghana. È considerata la pioniera della street art in Afghanistan, usa i suoi murales per esprimere la condizione delle donne afghane in una società oppressiva. Le sue opere sono piene di colore e speranza e mostrano donne eteree e sognanti. Ha esposto la sua arte in diversi paesi e ricevuto riconoscimenti internazionali.

Shamsia Hassani è nata nel 1988 a Teheran, in Iran, da genitori afghani che erano emigrati durante la guerra. Ha studiato arte tradizionale all’Università di Kabul, dove è diventata una delle docenti più giovani di scultura.

A causa della situazione di insicurezza e violenza nel suo paese, Shamsia Hassani ha dovuto affrontare molte difficoltà e ostacoli per praticare la sua arte. Spesso i suoi murales venivano cancellati o danneggiati dalle autorità o dai talebani.

Attualmente, dopo aver vissuto nascosta in Afghanistan, si ritiene che stia in Europa. Le sue opere sono state esposte in Europa e negli Stati Uniti d’America in numerose mostre, ha ricevuto premi per la sua arte e per il suo impegno politico in favore delle donne afghane.