Corpo Musicale Mandellese: tre appuntamenti nel mese di giugno

Inizia il periodo di concerti estivi del Corpo Musicale Mandellese

Si parte mercoledì 5 giugno nella piazza del comune a Mandello con il primo spettacolo

MANDELLO DEL LARIO – Mese ricco di appuntamenti quello di giugno per il Corpo Musicale Mandellese. In programma tre concerti dove il corpo musicale interpreterà brani originali per banda e colonne sonore intervallate da brani pop e Jazz.

Il primo appuntamento si terrà nella Piazza Leonardo da Vinci a Mandello mercoledì 5 giugno alle ore 21. Seguirà poi mercoledì 12 giugno il secondo concerto, questa volta ad Abbadia Lariana in Piazza della Chiesa San Lorenzo. L’ultimo appuntamento invece è fissato per mercoledì 19 giugno in Piazza Italia a Mandello del Lario.

In caso di pioggia vi saranno variazioni.

QUI PER LA LOCANDINA