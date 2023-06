Dervio. Aperta la mostra coi disegni dei bambini del nido

Un viaggio virtuale alla scoperta di 18 nazioni

“Un’esperienza ricca di stimoli” dichiarano le maestre

DERVIO – Iniziativa molto interessante proveniente dall’asilo nido “Il bosco dei centro acri” di Dervio. Grazie all’impegno delle maestre Valentina, Angela e Cristina, e di tutti i bambini, è stata ideata una mostra intitolata “Il nostro viaggio”, un tour “virtuale” attraverso diciotto nazioni.

L’inaugurazione dell’esposizione dei lavori è avvenuta ieri, con una nutrita presenza di genitori e amici, e il taglio del nastro da parte della consigliera comunale con delega all’istruzione, Annamaria Buzzella.

“Abbiamo preparato una mostra per esporre alcune attività svolte in questo anno vissuto insieme. Il tema che ci ha accompagnato è il viaggio – dichiarano le educatrici della scuola – ci siamo spostati in diciotto nazioni nazioni diverse, scoprendo per ognuna cosa la caratterizza: abitudini, sapori, tradizioni… utilizzando tutti i sensi a disposizione i bambini si sono immersi in un’esperienza ricca di stimoli, arricchendo le proprie abilità e competenze”.

La mostra è aperta dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle 17.30, fino al 30 giugno.