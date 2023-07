I ‘Cani Sciolti’ pronti a suonare a Lierna

Venerdì l’esibizione della band sul lungolago Castiglioni

Il concerto inizierà alle ore 21.00: saranno due ore di puro divertimento

LIERNA – Trent’anni di attività celebrati con un tour nei club e nelle piazze d’Italia, ma anche in riva al lago, come accadrà a Lierna: i ‘Cani Sciolti’, band che ha rivoluzionato il mondo dell’intrattenimento, si esibiranno in concerto questo venerdì 7 luglio sul Lungolago Castiglioni.

A comporre il gruppo artisti professionisti con esperienze di altissimo livello: Matteo Magni (frontman), Davide Schipani al basso, Aldo Zardoni alla chitarra da Rovato (BS), Fabio Comovi alle tastiere e programmazioni proveniente da Piacenza, e infine Riccardo Invernizzi, che si alterna con Marco ‘Nano’ Orsi alla batteria. Tutti accomunati dal desiderio di proporre un prodotto di grande qualità, a partire dalle ore 21.00.

“Non potete mancare – esorta la vicesindaco Simonetta Costantini, felice di aver reso il sogno di portare la band a Lierna una bella realtà – vi aspettiamo numerosi, per due ore di puro divertimento!”.