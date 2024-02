Il territorio lariano protagonista nella trasmissione spagnola “Aquí la Tierra”

In risalto le eccellenze culinarie e le bellezze paesaggistiche del territorio

Lecco presente nel programma con le Patole di Esino e Ceko il Pescatore

LECCO – La casa di produzione spagnola RTVE, nota per il programma “Aquí la Tierra“, dedicato ai viaggi, alla cucina e all’enogastronomia, ha recentemente registrato sul territorio italiano, con particolare focus sulla Regione Lombardia, per metterne in luce le eccellenze culinarie e le bellezze paesaggistiche.

Grazie al supporto della Camera di Commercio di Como-Lecco, la troupe spagnola ha registrato sul territorio lariano nei giorni 23 e 24 gennaio 2024. Le riprese verranno presentate in tre reportage di tre minuti ciascuno. Il primo servizio è stato trasmesso lo scorso 5 febbraio mentre gli altri due saranno presentati in puntate successive.

Il primo giorno di riprese è iniziato al mercato coperto di Como per l’acquisto di prodotti locali, seguita da una visita al ristorante MOMI di Blevio, dove lo chef Andrea Momi ha preparato il Risotto al Pesce Persico. Le riprese hanno documentato anche il dialogo tra la conduttrice spagnola e lo chef, prima di trasferirsi al suggestivo Castello di Vezio per la presentazione delle Patole di Esino.

Il secondo giorno l’attenzione si è spostata a Lecco, con un incontro presso Ceko il Pescatore per una sessione di pesca sul Lago di Como. La giornata è continuata con la preparazione del tradizionale piatto Polenta e Missoltini, accompagnato da riprese e dialogo tra la conduttrice spagnola e il pescatore Massimiliano Ghislanzoni.