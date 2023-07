Lierna. Birra, musica e inclusività nel week-end

Fine settimana ricco di eventi a Lierna

Domani ‘La Bionda nel Castello’ e l’intitolazione del parco giochi, domenica la performance dei ‘Noborders Trio’ sul Lungolago Castiglioni

LIERNA – Birra, musica, inclusività saranno i capisaldi di questo fine settimana a Lierna, dove non ci sarà tempo per respirare visto il quantitativo di eventi. La mattinata di domani, sabato, sarà all’insegna dell’inclusività: verrà intitolato a ‘Louis Braille’ il parco giochi inclusivo in località Riva Bianca, alle ore 10.30 e seguirà la consegna delle Costituzioni ai neo-diciottenni.

Sempre domani, negli spazi antistanti il Castello di Lierna tornerà ‘La Bionda nel Castello’, manifestazione organizzata dalla Pro Loco. Protagoniste le birre artigianali locali offerte a partire dalle ore 17 dagli stand di Birrificio Legnone, Herba Monstrum e Brewery Dulac.

Ad affiancarli ci saranno stand gastronomici con specialità perfette per accompagnare la bevanda: panino con salamella, esplosivi panini ‘gourmet’ e, naturalmente, patatine fritte. A completare il quadro la musica con il gruppo ‘Bistecche al sangue party band’, a cui seguirà il Dj set con ‘Fritcé’. Senza dimenticare la spiaggia di Riva Bianca con il lago dove rinfrescarsi.

E’ previsto lo speciale biglietto degustazione ‘All Inclusive’ a soli 12 euro, comprensivo dell’assaggio di tre birre piccole (una per ciascun birrificio) e panino standard. Il biglietto è limitato, perciò si consiglia di prenotarlo contattando la Pro Loco al 3519717514, o contattando direttamente i Consiglieri Pro Loco.

Musica riempirà anche la serata di domenica, con l’ennesima manifestazione organizzata sul Lungolago Castiglioni dall’Amministrazione Comunale, in particolare dal vicesindaco Simonetta Costantini, capace di coinvolgere e appassionare cittadini, turisti e tutti coloro che desidereranno partecipare. A invadere la suggestiva cornice liernese sarà la performance tanghera dei ‘Noborders Trio Balkan Jazz, Tango’. La voce magnetica di Giorgia Sallustio, le incantevoli note della chitarra di Pino Bifano e i magici suoni dei clarinetti di Francesco Chimenti daranno vita ad un’atmosfera mozzafiato. L’appuntamento è fissato alle ore 21.00.