“LiernArte”: prima edizione dell’estemporanea di pittura

L’evento è in programma per il 23 settembre

Alla regia l’Amministrazione comunale in collaborazione con il Gruppo Artistico Cassanese

LIERNA – “LiernArte” è questo il titolo della manifestazione che dà il via alla prima estemporanea di pittura presso il castello di Lierna in programma per il 23 settembre.

L’evento, organizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con il Gruppo Artistico Cassanese, prenderà il via alle 9, con la timbratura dei supporti e l’iscrizione degli artisti che si chiuderanno alle 11.30.

Quindi, via ai lavori fino alle 17.30 con la consegna delle opere e la valutazione della giuria di esperti. Alle 19 le premiazioni seguite da un rinfresco. La prima edizione di “LiernArte” si concluderà con la proiezione di una slideshow intitolata “Dai ghiacciai alla Riva Bianca” del fotografo Alberto Locatelli.