“La Pesa Vegia” non manca l’appuntamento, trasmessa in diretta da Bellano

La “Pesa Vegia” di Bellano quest’anno ‘off limits’ per il pubblico ma ‘on line’ per tutti

Segui lo streaming dalle 22.30 o rivedila quando vuoi

BELLANO – Se nel 1605 il governatore Pedro Acevedo fosse approdato in una Bellano deserta avrebbe avuto sicuramente un sussulto, ma siamo nel 2021 e in tempi di Covid “La Pesa Vegia” non si può fare diversamente.

E non era scontato: fino all’ultimo gli organizzatori hanno cercato una soluzione per poter evitare di interrompere una tradizione che da 415 anni non si era mai interrotta.

Così questa sera, martedì, la Pesa Vegia si è svolta senza pubblico ma è stato possibile assistere all’evento a partire dalle 22.30 grazie alla diretta trasmessa dagli organizzatori (il Comune di Bellano e il Comitato Pesa Vegia) a cui potete accedere con un ‘click’ e rivedere da qui:

Nonostante qualche problema tecnico non sia mancato, in centinaia hanno seguito lo streaming da casa.

“La Pesa Vegia ha sempre sfidato le avversità, come quelle classiche metereologiche (acqua, neve, vento e freddo polare – ricorda il sindaco di Bellano Antonio Rusconi – e anche in tempo di guerra e con il coprifuoco uno sparuto gruppo di Bellanesi ha sempre messo in scena qualche simbolo di questa ultracentenaria manifestazione che nel 2021 compie 415 anni”.

“La Pesa è parte fondamentale dell’essere bellanese – aggiunge Rusconi – il vero rito di passaggio tra il vecchio e il nuovo anno. la Pesa Vegia si sente nell’aria il 5 gennaio di mattina e fino a notte fonda trasporta chi è propenso a farsi coinvolgere da questa magia in un tempo storico e leggendario, un mix di elementi sacri e profani che rende unica questa manifestazione”.